Leoni impressiona Slot nel primo incontro al Liverpool: “Ma sei come Van Dijk. Molto bene”

La curiosità del Liverpool si accende attorno a Giovanni Leoni, l'ultimo arrivato dall'Italia per unirsi alla corte di Arne Slot. Gli inglesi hanno bruciato la concorrenza di tutte le squadre della Serie A per assicurarsi il nuovo gioiellino della difesa che al primo giorno ad Anfield ha impressionato tutti i tifosi per la sua straordinaria altezza: era sugli spalti per assistere alla partita contro il Borunemouth e chi era lì ha subito notato la fisicità importante del difensore che diventerà un fattore nella sua avventura in Premier League.

L'ex Parma ha 18 anni ed è alto 195 centimetri, un'altezza che gli ha regalato un paragone importante pronunciato direttamente dal suo allenatore. Anche slot è rimasto stupito nel primo incontro con il ragazzo avvenuto oggi, alla ripresa degli allenamenti in vista della partita contro il Newcastle. Leoni farà di tutto per conquistare un posto in squadra ma nel frattempo è già stato accostato a uno dei migliori giocatori del Liverpool, van Dijk.

Slot è stupito dall'altezza di Leoni

È la sua caratteristica più evidente, un'altezza importantissima che gli permetterà di trasformarsi in un difensore roccioso seguendo le orme del suo nuovo capitano. Al primo allenamento con il Liverpool Leoni si è preso del tempo per parlare con Slot che gli ha spiegato come funzionano le cose lì: parte della chiacchierata è stata ripresa dalle telecamere per documentare i primi giorni del giocatore con la sua nuova squadra ed è lì che Slot gli fa una sorta di battesimo con un paragone pesante.

L'allenatore è stupito dall'altezza del difensore che gli ricorda qualcuno: "Sei alto come van Dijk, vero? Molto bene". Una voce fuori campo gli dice che tra i due c'è solo mezzo centimetro di differenza, un fattore che fa gongolare Slot che ha già paragonato il giovane Leoni a una delle colonne portanti del suo Liverpool.