L’ennesimo tweet a sorpresa di Iker Casillas: “Non vedo l’ora di spararmi ai tes…….” Dietro il significato del messaggio condiviso sui social da Iker Casillas c’è una vera delusione. Non è colpa di un hacker né uno scherzo idiota, ha solo preso in prestito quelle parole che spiegavano bene il suo stato d’animo.

Iker Casillas ha attirato di nuovo l’attenzione su di sé per l’ennesimo tweet a sorpresa.

Meno di 140 caratteri per scrivere l'ennesima frase che ha spiazzato tutti. Il messaggio che Iker Casillas ha condiviso sui social network nella notte (intorno alle 2) lascia ancora una volta interdetti, al punto che non sai se sia stato davvero un hacker (la versione che caldeggiò per uno scherzo tanto sciocco quanto fuori luogo facendo un finto coming out) ad avergli editato quel post oppure sia frutto del suo ‘ingegno'.

Da quel ‘sono gay', per il quale s'è scusato in maniera molto goffa dopo aver coinvolto nella bravata anche l'ex compagno di nazionale Puyol, fino allo sfogo contro la valanghe di critiche ricevute qualcosa è cambiato. Adesso basta poco perché finisca sotto i riflettori.

Quali sono state le sue parole? "Qué ganas de pegarme siete tiros en los testiculos", "Non vedo l'ora di spararmi sette volte ai testicoli". Un'affermazione che ha spopolato raccogliendo oltre 120 mila interazione e miglia di repliche.

Cosa ha voluto dire? Che senso ha quel messaggio? Un indizio in effetti c'è. L'uso delle virgolette lasciava intendere che forse non fosse proprio farina del suo sacco e si fosse invece limitato a riportare l'espressione di qualcun altro. Il contesto nel quale quella sortita s'innesta è la serata di Champions League che ha visto il Real Madrid perdere per 3-2 col Lipsia.

Una sconfitta indolore per i blancos dal punto di vista sportivo, perché già qualificati agli ottavi di finale. Un ko arrivato a margine di una prestazione con poco mordente rispetto a un avversario ancora in corsa per il secondo posto. Uno stop che non sembra creare patemi nemmeno quanto al primato nel girone, considerato che nella sfida conclusiva del Gruppo F al Bernabeu arriverà il Celtic (ultimo a 2 punti e già eliminato).

Dietro le parole di Casillas c’è la delusione per la brutta prestazione dei blancos in Champions.

Il significato del tweet di Casillas è tutto lì: l'ex portiere delle merengues, deluso per il risultato, avrebbe copiato la reazione d'impulso di Ibai Llanos, lo streamer spagnolo che ha un seguito notevole. Al momento del raddoppio della squadra tedesca (2-0 in meno di 20 minuti) ha sbottato condividendo il disappunto sui social. Erano le 21.30 circa. L'ex calciatore deve averlo visto e fatto proprio, ritenendo che quella frase spiegasse bene quale fosse anche il suo stato d'animo. Finirà 3-2 per il Lipsia, un esito inatteso, una martellata sui cosiddetti… per colpa di una formazione che nella sfida di Coppa ha lasciato gli attributi negli spogliatoi.