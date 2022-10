Iker Casillas fa coming out: “Sono gay, ora rispettatemi”. Ma in Spagna non gli credono Il tweet di Iker Casillas esplode all’improvviso sui social attraverso il suo account ufficiale e spiazza tutti. La replica di Puyol alimenta la curiosità. Ma dietro quelle parole ci sarebbe un tentativo maldestro e infelice di depistare il gossip sulla sua vita sentimentale.

Iker Casillas ha fatto coming out sui social ma il dubbio che dietro quel messaggio ci sia dell’altro lascia perplessi.

"Sono gay, spero che mi rispetterete". Il tweet di Iker Casillas esplode all'improvviso sui social attraverso il suo account ufficiale (con tanto di bollino che lo certifica) e spiazza tutti. Coming out come una bomba. Inatteso. Lascia tutti a bocca aperta e con gli occhi sgranati. In Spagna non gli credono, non vogliono crederci. Non possono anche perché nelle ultime settimane l'ex numero uno delle Furie Rosse era stato fotografato, accostato alla modella e attrice iberica Alejandra Onieva (è la ex cognata di Tamara Falco, vecchia fiamma dell'ex calciatore).

Ecco perché secondo molti c'è qualcosa che non quadra e suscita forti perplessità, l'idea che dietro quelle parole ci sia dell'altro, un secondo fine. Una sorta di operazione di distrazione di massa puntando tutto sull'amplificazione del pettegolezzo e sul passaparola che si diffonde con un clic così da distogliere l'attenzione dalla sua vita sentimentale. Dopo aver chiuso relazione e matrimonio con Sara Carbonero sarebbe stata abbastanza movimentata e affollata tra legami reali, altri presunti e altri ancora del tutto inventati dal grande circo dei media. Ma questa volta dovrebbe essere diverso.

Le domande sorgono spontanee e le supposizioni al riguardo sono almeno quattro. Tutte plausibili a prescindere dalla veridicità o meno della sortita di Casillas. È stato hackerato il suo profilo? È uno scherzo? È forse l'indizio di un campagna sui diritti civili? Forse…

C'è ancora un'ipotesi che si avvicina molto alla realtà dei fatti ed è quella che ha preso piede in Spagna come versione ufficiale dell'episodio: ovvero che l'ex portiere del Real Madrid e della Spagna abbia pubblicato quel messaggio perché stufo del pressing del gossip e dei paparazzi a caccia dello scoop, di scatti rubati e chiacchiere sulla nuova fiamma che gli scalda il cuore.

Il tweet di Casillas dove fa coming out e il messaggio di Puyol a corredo.

Che abbia preferito ricorrere al fasullo coming out attirandosi anche critiche durissime per aver ironizzato sulla condizione sessuale di molte persone che ricevono quotidianamente molestie e sono tormentate da messaggi d'odio. A reggergli il gioco è l'ex compagno di nazionale Carles Puyol che in calce al tweet nel edita un altro dicendo "è il tempo di raccontare la nostra storia". Anche qui c'è qualcosa di strano, considerati i post su Instagram della compagna, Vanesa Lorenzo.

"È piuttosto coinvolto", dice Telecinco che attraverso Socialitè racconta alcuni retroscena della relazione attuale. "Iker esce con la sorella di Iñigo da diverse settimane e sembra che sia piuttosto eccitato", rivela il programma citando una fonte anonima ma attendibile. In questo momento entrambi sono sotto i riflettori, si sentono braccati, sanno che basta uno scatto che li ritrae assieme perché il tentativo di proteggersi vada in fumo. Una situazione che rende difficile ai due incontrarsi senza essere scoperti. È per questo che avrebbe detto di essere omosessuale? <che delicatezza…