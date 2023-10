L’emozionante omaggio delle leggende Juve a Vialli: al minuto 9 si fermano tutti in campo Gianluca Vialli è stato ricordato con un omaggio emozionante nella serata delle leggende della Juventus in occasione del centenario della famiglia Agnelli. Al minuto 9 tutti in piedi sulle tribune e i giocatori in campo si sono fermati.

A cura di Fabrizio Rinelli

In una serata tra leggende della Juventus non poteva non essere ricordato un gigante della squadra bianconera e del calcio italiano come Gianluca Vialli. In occasione del centenario della proprietà della famiglia Agnelli, alla presenza di tanti campioni recenti e del passato della Vecchia Signora, è stato vivo più che mai il ricordo di Vialli. Per questa speciale ricorrenza, i bianconeri hanno organizzato un evento dal titolo “Together, a Black & White Show” con la sfida a calcio a 7 al Pala Alpitour.

Tra tanti momenti intensi quello più toccante è stato sicuramente quello vissuto al minuto 9 di gioco. A un certo punto della partita i giocatori improvvisamente si fermano e tutto il pubblico al palazzetto si alza ricordando Gianluca Vialli con un lunghissimo applauso. Un momento meraviglioso, emozionante, da brividi, che coinvolge inevitabilmente ogni singola persona presente a questa serata.

Vialli è scomparso quasi un anno fa a causa di un male incurabile ma il suo ricordo rimarrà sempre nel cuore non solo dei tifosi bianconeri ma di tutta Italia. Un campione in campo e fuori, una. persona stimata e rispettata da tutti, compresi i suoi ex compagni alla Juventus che in questa notte speciale hanno voluto omaggiare quel guerriero nel miglior modo possibile. C'era anche Marcello Lippi in piedi in panchina insieme ai vari Conte, Zidane, Del Piero e Platini. Leggende di un club che mai dimenticherà quel campione come Luca Vialli.

La partita si è fermata, tutti hanno applaudito ed è all'improvviso partito il coro “Luca Vialli segna per noi”. L'ennesimo esempio di come il ricordo di un campione come lui sia rimasto sempre impresso nella memoria e nel cuore dei tanti tifosi bianconeri. Un applauso composto, sincero, vero, sentito e allo stesso tempo voluto da tutti in questa serata. Vialli è stato un gigante della Juventus, fortemente voluto dalla famiglia Agnelli. Un campione del popolo bianconero e in generale del calcio italiano che mai dimenticherà il campione che è stato. In campo e fuori.