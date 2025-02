Lele Adani pubblica un vecchio video del 2019: dopo PSV-Juventus aspetta ancora una risposta

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Tempo fa le squadra italiane in Europa venivano sistematicamente eliminate in quasi tutte le competizioni Uefa nella fase iniziale del torneo. Un rendimento che si è poi capovolto nelle ultime recenti annate con le finali europee di Inter, Roma e Fiorentina. Si diceva che il motivo delle tante uscite di scena delle compagini italiane in Europa fosse da attribuire a un "campionato poco allenante", ovvero la Serie A. Nel 2019 Lele Adani riprese quella considerazione parafrasando chi aveva pronunciato quelle parole per evidenziare invece i meriti di squadra considerate "minori". All'epoca dei fatti la Juventus di Allegri fu eliminata dal Real Madrid e prima ancora da Ajax e Porto che superarono il turno.

Adani a quel punto dichiarò in diretta, quando era ancora opinionista Sky: "Magari potremmo ripartire da questa riflessione, invito i nostri amici a casa a farla per la settimana prossima dove avremo già dei verdetti, ed è questa: il campionato olandese è un campionato allenante? E il campionato portoghese è un campionato allenante?". Un video di 6 anni fa che Adani si è affrettato a pubblicare nuovamente questa mattina sul suo account Instagram all'indomani dell'eliminazione di Juventus e Milan contro due squadre olandesi.

Qualcuno fa notare però ad Adani nei commenti che questo suo pensiero stia nascondendo in realtà l'eliminazione dell'attuale Juventus di Thiago Motta più volte esaltato dall'ex opinionista Sky durante le varie dirette su Viva el Futbol. "8 marzo 2019. Padre tempo opera in silenzio…e l’attesa ( della risposta ) continua…" scrive Adani completando il suo post spiegando come già 6 anni prima avesse avuto questa visione.

Per l'ex difensore chiaramente i campionati olandesi e portoghesi non posso essere superiori alla Serie A e dunque più allenanti, ma in Europa i club, Ajax e Porto nello specifico – e da ieri il riferimento va anche a PSV e Feyenoord – hanno sempre dimostrato di saperci stare, anche a 6 anni di differenza. Questione di maturità e atteggiamento rispetto alle italiane. Questo il pensiero di Adani.

I video di Adani nelle story di Instagram.

La spiegazione di Adani attraverso le story di Instagram

Un discorso che è un po' un continuo del ragionamento fatto dallo stesso Adani all'interno delle sue story di Instagram. L'opinionista Rai, spiegando cosa ha portato all'uscita dalla Champions di Atalanta, Milan e Juventus, ha spiegato: "Sono tre eliminazioni diverse, ma all'estero, anche in campi secondari cambiano il ritmo e l'intensità. Se noi pensiamo di essere più bravi solo perché siamo i più furbi in Serie A, in Europa ci viene presentato il conto e paghiamo dazio. Interroghiamoci perché non basta guardare tutto in ambito locale perché poi troviamo giocatori che vanno al doppio della velocità".