L’eclatante protesta dei tifosi del Borussia Dortmund: “Gli stadi sono sicuri”. Lettera durissima

In Germania la politica sta cercando di cambiare una serie di norme per il tifo organizzato. I tifosi del Borussia Dortmund hanno protestato in modo vigoroso esponendo un mega striscione durante una partita di coppa.
A cura di Alessio Morra
Tempo di Coppa di Germania e di messaggi forti, anzi, fortissimi. Durante la partita tra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen i tifosi della squadra di casa hanno esposto una gigantesca lettera, lì dove c'è il mitico ‘muro giallo' nella quale hanno mandato un messaggio chiaro alla federazione calcistica tedesca e alla politica, che stanno pensando a delle limitazioni pesanti alle tifoserie organizzate. Ovviamente il cuore pulsante del tifo del Borussia non è d'accordo e non fa nulla per non dimostrarlo. Il messaggio, anche visivamente, è chiarissimo.

Il muro giallo manda un messaggio durissimo

Farsi capire meglio era difficile. La curva del Borussia Dortmund ha inviato un messaggio a chi comanda, a chi decide nel mondo del pallone tedesco. Il succo è chiarissimo: "Gli stadi sono sicuri". Una lettera lunghissima, infinita, bella anche da vedere, che copre parte del muro giallo del Westfalenstadion, è stata esposta durante la partita di Coppa di Germania (persa dal Borussia).

La protesta dei tifosi del Borussia, durante la partita con il Bayer Leverkusen.
La protesta dei tifosi del Borussia, durante la partita con il Bayer Leverkusen.

Cosa vogliono cambiare il governo e la DFB

Il messaggio era diretto ai vertici della DFB (la federazione calcistica) che negli ultimi tempi hanno iniziato a porre delle limitazioni alle tifoserie organizzate. Cosa ovviamente vista male dalla maggior parte delle stesse, in primis quella del Borussia Dortmund, che in quell'enorme striscione ha sistemato alcuni puntini: "Gentili signori, in merito alla questione sopra indicata, vi preghiamo di prendere in considerazione quanto segue: è necessario astenersi da richieste populistiche prive di qualsiasi fondamento oggettivo. L'opinione pubblica merita un dibattito trasparente e basato sui fatti. Gli stadi sono sicuri: è necessario rendere immediatamente pubbliche le trattative".

Il perché di questo mega striscione in Germania è noto. Proprio questo mercoledì a Brema c'è un incontro tra il Ministro degli Interni e rappresentanti della DFB e la DFL (la Lega calcio tedesca). Un incontro importante, non senza polemiche, perché diversi senatori, nonché il Ministro dell'Interno della Baviera Hermann, si sono detti contrari alle misure proposte dal governo e dal gruppo di lavoro: "Calcio senza violenza". I tifosi del Borussia Dortmund, e non sono i soli, ritengono che l'esperienza allo stadio in Germania è molto sicura e che i disordini provengono solo da una piccolissima minoranza.

