L’eclatante protesta dei tifosi del Borussia Dortmund: “Gli stadi sono sicuri”. Lettera durissima

Tempo di Coppa di Germania e di messaggi forti, anzi, fortissimi. Durante la partita tra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen i tifosi della squadra di casa hanno esposto una gigantesca lettera, lì dove c'è il mitico ‘muro giallo' nella quale hanno mandato un messaggio chiaro alla federazione calcistica tedesca e alla politica, che stanno pensando a delle limitazioni pesanti alle tifoserie organizzate. Ovviamente il cuore pulsante del tifo del Borussia non è d'accordo e non fa nulla per non dimostrarlo. Il messaggio, anche visivamente, è chiarissimo.

Il muro giallo manda un messaggio durissimo

Farsi capire meglio era difficile. La curva del Borussia Dortmund ha inviato un messaggio a chi comanda, a chi decide nel mondo del pallone tedesco. Il succo è chiarissimo: "Gli stadi sono sicuri". Una lettera lunghissima, infinita, bella anche da vedere, che copre parte del muro giallo del Westfalenstadion, è stata esposta durante la partita di Coppa di Germania (persa dal Borussia).

La protesta dei tifosi del Borussia, durante la partita con il Bayer Leverkusen.

Cosa vogliono cambiare il governo e la DFB

Il messaggio era diretto ai vertici della DFB (la federazione calcistica) che negli ultimi tempi hanno iniziato a porre delle limitazioni alle tifoserie organizzate. Cosa ovviamente vista male dalla maggior parte delle stesse, in primis quella del Borussia Dortmund, che in quell'enorme striscione ha sistemato alcuni puntini: "Gentili signori, in merito alla questione sopra indicata, vi preghiamo di prendere in considerazione quanto segue: è necessario astenersi da richieste populistiche prive di qualsiasi fondamento oggettivo. L'opinione pubblica merita un dibattito trasparente e basato sui fatti. Gli stadi sono sicuri: è necessario rendere immediatamente pubbliche le trattative".

Il perché di questo mega striscione in Germania è noto. Proprio questo mercoledì a Brema c'è un incontro tra il Ministro degli Interni e rappresentanti della DFB e la DFL (la Lega calcio tedesca). Un incontro importante, non senza polemiche, perché diversi senatori, nonché il Ministro dell'Interno della Baviera Hermann, si sono detti contrari alle misure proposte dal governo e dal gruppo di lavoro: "Calcio senza violenza". I tifosi del Borussia Dortmund, e non sono i soli, ritengono che l'esperienza allo stadio in Germania è molto sicura e che i disordini provengono solo da una piccolissima minoranza.