Lecce-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: probabili formazioni Alle 18:00 di oggi sabato 3 maggio il Napoli è ospite del Lecce al Via del Mare per la 35a giornata di campionato. La partita sarà in diretta esclusiva su DAZN sia in TV sia in streaming.

A cura di Alessio Pediglieri

E' tempo di Lecce-Napoli partita valida per la 35a giornata di campionato, che si gioca al Via del Mare oggi sabato 3 maggio, alle 18:00 con la gara in diretta esclusiva su DAZN sia in TV sia in streaming.

Il Napoli, neo capolista nel segno di McTominay scende in campo prima dell'Inter che sfiderà il Verona dove scenderà in campo a San Siro a partire dalle 20:45 sapendo in anticipo il risultato della trasferta in Puglia degli uomini di Conte. Una sfida a distanza, di tattica e psicologica che vede in vantaggio i partenopei che possono ora gestire un +3 di enorme spessore sui nerazzurri. Di fronte c'è il Lecce che però è ancora invischiato nelle parti basse della classifica, a +2 dalla zona rossa e che di fronte al proprio pubblico vorrà onorare l'impegno al meglio.

Partita: Lecce-Napoli

Quando: sabato 3 maggio 2025

Dove: Stadio Via del Mare

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 35a giornata

Dove vedere Lecce-Napoli in diretta TV: gli orari

Lecce-Napoli si gioca al Via del Mare nel pomeriggio di oggi a partire dalle 18:00. E' una gara che è in esclusiva a DAZN e che verrà trasmessa per i soli abbonati provvisti di una normale Smart TV collegata a internet via wireless oppure attraverso dispositivi come le console da gioco (PlayStation o Xbox).

Lecce-Napoli, dove vederla in diretta streaming

Anche per lo streaming Lecce-Napoli si affida al servizio di DAZN. Chi vuole seguire la partita online dovrà munirsi o della apposita app e vedere la gara sui dispositivi mobili oppure attraverso il PC collegarsi con il sito e accedere al servizio, a pagamento, con il proprio abbonamento attivo.

Lecce-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Marco Giampaolo ritrova bomber Krstovic che rientra dalla squalifica e si presenterà col classico modulo 4-2-3-1. Tra i pali Falcone, in difesa Guilbert, Gaspar, Baschirotto e Gallo. In cabina di regia Coulibaly è sicuro del posto, in ballottaggio ci saranno Ramadani e Pierret. Pierotti largo a destra, Helgason al centro e a sinistra si dovrà scegliere tra Karlsson o Tete Morente, per la linea dei trequartisti. Conte perde di nuovo Buongiorno per infortunio. Meret in porta, Di Lorenzo e Olivera i terzini mentre al centro insieme a Rrahmani può esserci Marin. Anguissa sotto controllo, Gilmour pronto a sostituirlo, mentre certi sono Loboktka e McTominay. Davanti Politano-Lukaku-Spinazzola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgason, Karlsson; Krstovic.