Lecce-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Il Milan torna in campo dopo la sconfitta all'esordio in campionato e va a far visita al Lecce: i rossoneri di Massimiliano Allegri sono impegnati nell'anticipo della 2ª giornata Serie A 2025-2026 allo stadio via del Mare contro la squadra di Eusebio Di Francesco oggi, venerdì 29 agosto 2025 con fischio d'inizio alle ore 20:45. A trasmettere il match in diretta TV, in chiaro e in esclusiva per abbonati su DAZN, Sky e NOW.

Il Diavolo è partito con il piede sbagliato in campionato, con la sconfitta a San Siro per mano della Cremonese che nessuno si aspettava: Allegri & co cercano subito una reazione per evitare di perdere ancora punti per strada ma il Lecce, che è reduce dal pareggio di Genova, vuole partire bene in casa e nella tifoseria giallorossa c’è grande fermento, visto che è stato battuto il record storico degli abbonamenti e lo stadio sarà sold-out per il match con i rossoneri.

Il Milan dovrà fare a meno di Leao e Jashari, Di Francesco punta sulla voglia di mettersi in mostra dell'ex Camarda.

Partita: Lecce-Milan

Quando: venerdì 29 agosto 2025

Orario: 20:45

Dove: stadio via del Mare, Lecce

Diretta TV: DAZN, Sky, NOW

Diretta Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Competizione: 2ª giornata Serie A 2025-2026

Lecce-Milan sarà visibile in diretta tv e in chiaro su DAZN, Sky e NOW (previo pagamento del pass sport). Sky manderà in onda la partita sui canali Sky Sport 1 (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e Sky Sport 4K (213): il racconto della partita sarà di Federico Zancan e Luca Marchegiani. Per DAZN il telecronisti saranno Pierluigi Pardo e Dario Marcolin. L'incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming e vi si potrà assistere attraverso le app di riferimento (DAZN, Sky Go e NOW) oppure collegandosi direttamente ai siti delle piattaforme.

Lecce-Milan, le formazioni della 2ª giornata di Serie A

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Tete Morente, Camarda, Banda. Allenatore: Di Francesco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemakers, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Allegri.