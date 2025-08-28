Jashari spaventa il Milan, grave infortunio al perone dopo uno scontro con Gimenez: quando torna

Ardon Jashari si è scontrato in allenamento con Santiago Gimenez e si è fatto male: l‘infortunio è serio per il centrocampista del Milan e si teme lungo stop. Per l'ex Club Brugge si parla di frattura al perone ma solo dopo gli esami strumentali si potrà avere certezza del periodo di assenza del calciatore svizzero arrivato in questa sessione di mercato in rossonero.

Ad rendere nota la situazione è stato Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla viglia di Lecce-Milan. Il tecnico del Diavolo ad una domanda sul calciatore classe 2002 ha risposto: "Jashari è un giocatore forte, di grande prospettiva. Stamattina si è fatto male, ha avuto uno scontro con Gimenez e non ci sarà a Lecce".

Jashari si scontra in allenamento con Gimenez, si teme lungo stop: quanto dovrà stare fermo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Ardon Jashari si è scontrato in allenamento con Santiago Gimenez e l'esito di questo ‘contatto' è peggiore del previsto: per il calciatore rossonero si teme una frattura al perone ma gli esami chiariranno entità del problema e tempi di recupero. Se le previsioni attuali dovessero essere confermate, allora Jashari potrebbe restare fuori per almeno due mesi.

Si tratta di una brutta tegola per il Diavolo, che stava lavorando sul mercato in questi ultimi giorni di sessione e potrebbe rivedere i suoi piani per queste ultime ore di operazioni: Yunus Musah, che sembrava vicinissimo all’Atalanta, potrebbe restare e la pista Rabiot potrebbe scaldarsi nuovamente dopo un po' di incertezza dettata dalla volontà del calciatore di provare a restare all'OM nonostante la società lo abbia messo sul mercato. Una vera e propria sventura per il Milan, che dovrà concentrarsi anche sul reparto di centrocampo oltre a rinforzare attacco e difesa. Saranno ore frenetiche per i vertici di via Aldo Rossi.