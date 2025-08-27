Serie A
Leão non recupera dall’infortunio e salta Lecce-Milan: le condizioni e quando tornerà in campo

Rafael Leão non recupera dall’infortunio al polpaccio e sarà in campo per Lecce-Milan: le condizioni del calciatore portoghese e quando tornerà in campo il numero 10 del Diavolo.
A cura di Vito Lamorte
Rafael Leão non scenderà in campo per Lecce-Milan: il calciatore portoghese non ha superato il problema al polpaccio rimediato nella gara contro il Bari in Coppa Italia e non partirà domani alla volta della Puglia insieme al resto della squadra.

Il numero 10 del Diavolo non ha recuperato dall'infortunio e le valutazioni che sono state fatte in queste ore a Milanello hanno portato Massimiliano Allegri e il suo staff a decidere di non rischiare Leao, anche per evitare ricadute che lo lascerebbero fuori per più tempo.

Leão non recupera dall'infortunio e sarà in campo per Lecce-Milan

Rafa Leao si è infortunato al polpaccio nel corso della sfida di Coppa Italia contro il Bari dello scorso 17 agosto, quando aveva segnato il primo gol stagionale della squadra rossonera, ma a causa di questo problema fisico il jolly offensivo portoghese aveva saltato l'esordio in campionato con la Cremonese e non sarà a disposizione di Allegri nemmeno per la trasferta di Lecce.

Il numero 10 del Milan tornerà in campo dopo la sosta a San Siro contro il Bologna, match in programma il 14 settembre. Lo stesso Allegri nella conferenza stampa prima della gara contro la Cremonese aveva parlato così di Leao: “Speriamo di averlo contro il Lecce sennò tornerà direttamente dopo la sosta“.

Allo stadio Via del Mare di Lecce il Diavolo si presenterà con due giocatori offensivi, ovvero Christian Pulisic e Santiago Gimenez. Una situazione non semplice per Massimiliano Allegri, che si trova a dover far fronte ad un'emergenza importante già alla seconda partita di campionato.

L'allenatore livornese ritiene fondamentale Rafael Leao per il Milan e lo vorrebbe portare sempre più vicino alla porta, così come ci ha fatto vedere anche nelle partite della pre-season. Adesso, però, l'ex tecnico della Juventus dovrà affrontare il prossimo impegno senza il suo numero 10.

