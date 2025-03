Lecce-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: le probabili formazioni

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Lecce-Milan è in programma oggi sabato 8 marzo alle ore 18 allo stadio Via del mare di Lecce con diretta TV ed esclusiva su DAZN. Partita importante per entrambe le formazioni che hanno obiettivi diversi. La squadra di Giampaolo reduce da due sconfitte di fila, vuole tornare a far punti anche perché ora la zona retrocessione dista solo tre punti. Il Milan di Conceiçao dopo tre sconfitte di fila, ha bisogno di riprendere la sua corsa in chiave Europa. Assenti per squalifica Maignan e Pavlovic. Ecco quello che c’è da sapere sul match.

Lecce-Milan, orario e dove vederla in diretta TV

Dove vedere Lecce-Milan in TV? La partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, con il collegamento che partirà alle 17:30. Telecronista del match Riccardo Mancini, con seconda voce Behrami. Il match si potrà vedere anche su Sky, sul canale Zona DAZN (214) per chi ha aderito all'offerta dell'emittente. Nessuna diretta in chiaro, come sempre.

Dove vedere Lecce-Milan in diretta streaming

La partita tra Lecce e Milan si potrà vedere anche in streaming. Esclusiva su DAZN, con diretta su dispositivi portatili e computer. Nessuna trasmissione su Sky GO e altre piattaforme.

Lecce-Milan, le probabili formazioni

Lecce in campo con il Milan con il tridente. Giampaolo potrà contare sul grande ex Rebic, con a sostegno Tete Morente e Karlsson. Rossoneri con il 4-2-3-1 con Gimenez punta e Leao, Reijnders e Pulisic alle sue spalle. Tra i pali dovrebbe esserci Sportiello, alla luce della squalifica di Maignan. A proposito di squalificati, out anche Pavlovic. Le probabili formazioni di Lecce-Milan:

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Tete Morente, Rebic, Karlsson. All. Giampaolo. Serie A

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.