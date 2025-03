video suggerito

Maignan squalificato per una giornata per insulti all'arbitro dopo Milan-Lazio: cosa è successo Il Milan dovrà fare a meno di Maignan per la partita di campionato con il Lecce: squalifica di una giornata per una lite con l'arbitro dopo la sconfitta con la Lazio.

A cura di Ada Cotugno

La sconfitta del Milan contro la Lazio ha avuto ripercussioni anche dopo la partita e proprio una lite all'interno del tunnel che porta negli spogliatoi ha portato alla squalifica di Mike Maignan per una giornata: il portiere rossonero salterà la partita contro il Lecce in programma sabato per aver pronunciato un'espressione irriguardosa nei confronti di Manganiello, con il quale era cominciato uno scontro a distanza già quando era in campo per il rigore con il quale Pedro ha deciso la partita.

Conceiçao dovrà fare a meno del suo numero uno per la trasferta in Salento, una sfida delicatissima per la sua panchina e per il futuro di tutta la squadra che da un po' di tempo non naviga in buone acque ed è stata contestata più volte dai tifosi nelle ultime giornate. In un comunicato ufficiale il Giudice Sportivo ha spiegato il perché della giornata di sospensione del portiere francese, dovuta a una lite cominciata già in campo.

Maignan salterà il Lecce per squalifica

A sorpresa i tifosi hanno sorpreso che anche il portiere rientra nella lista dei giocatori che dovranno scontare una giornata di squalifica. Maignan non potrà prendere parte alla trasferta contro il Lecce perché è stato sanzionato dal Giudice Sportivo per quanto accaduto subito dopo la sconfitta contro la Lazio: secondo quanto emerge dal comunicato il giocatore del Milan ha subito una giornata di stop "per avere, al termine della gara contro la Lazio, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa".

Tutto è cominciato negli ultimi minuti della partita, quando il risultato era ancora sull'1-1. Nei minuti di recupero Manganiello è stato chiamato al VAR per valutare un fallo su Isaksen in area di rigore che all'inizio non era stato sanzionato. Dopo l'On Field Review il fischietto della sezione di Pinerolo ha assegnato un calcio di rigore alla Lazio, trasformato poi da Pedro al 98′ che ha firmato la vittoria biancoceleste: già in quel frangente Maignan era stato protagonista di una grande protesta contro l'arbitro, così veemente che i compagni hanno dovuto trattenerlo. Evidentemente il dibattito è proseguito anche dopo il fischio finale, degenerando in una lite che ha portato alla squalifica.

Spiegata anche l'espulsione di Pavlovic

Anche Pavlovic sarà costretto a saltare la partita contro il Lecce dopo il rosso rimediato nell'ultima giornata. Il Milan dovrà far a meno anche del difensore, espulso nella metà del secondo tempo per una motivazione che non era ben chiara al giocatore. Come sempre ci ha pensato il comunicato del Giudice Sportivo a chiarire tutto, sostenendo che il serbo ha ricevuto la sanzione "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete".