Lecce beffato da un indomito Parma a tempo scaduto: folle rimonta 10 contro 10, da 2-0 a 2-2 Dorgu nel primo tempo, Krstovic nella ripresa fanno sognare il Lecce che subisce la clamorosa rimonta del Parma nei minuti di recupero con le reti di Almqvist e Hainaut. Espulsi Guilbert e Cancellieri.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Lecce si mangia tre punti pesantissimi contro il Parma senza riuscire i 90 minuti e crollando nel finale dopo aver sprecato ripetuti colpi del KO. Gli uomini di Pecchia evitano l'umiliazione della terza sconfitta consecutiva con un finale di cappa e di spada in una folle rimonta dal 2-0 al 2-2. A segno Dorgu nel primo tempo (migliore in campo), poi Krstovic nella ripresa su calcio di rigore, il Lecce è pronto a festeggiare ma l'ultimo guizzo ce l'ha il Parma: prima Almqvist e poi con Hainaut, entrambi appena entrati. Espulsi Guilbert tra i giallorossi e Cancellieri tra i Ducali.

Lecce in vantaggio con Dorgu prima del rosso a Guilbert

Il Parma va a Lecce nel suo momento più delicato, dovendo fare risultato ad ogni costo per fermare il trend negativo ma al Via del Mare si mette quasi subito nel peggiore dei modi quando gli uomini di Gotti si mostrano in una serata più che positiva. Che diventa vincente quando alla mezz'ora Dorgu si inventa goleador e porta in vantaggio i salentini. Un break che mette in difficoltà i Ducali incapaci di imbastire una azione offensiva di qualità. Per Pecchia l'intervallo non riserva mosse a sorpresa e l'unica luce che si accende è quando i padroni di casa restano subito in dieci per un fallo di Guilbert.

Il raddoppio di Krstovic dal dischetto e Parma in 10

Un vantaggio che però il Parma non sa sfruttare, anzi: si rivela un boomerang. A trovare la via del gol è ancora il Lecce, nel modo migliore e con il migliore in campo: Dorgu. L'esterno giallorosso si invola in area di rigore e viene steso da Cancellieri prima di poter tirare verso Suzuki. Fallo, rigore e rosso diretto per il giocatore del Parma che così pareggia i conti dei giocatori in campo ma non nel tabellino, pesantissimo: 2-0 con il tiro dal dischetto di Krstovic che non sbaglia.

Prima Almqvist, poi Hainaut e il Parma risorge

Quando i Ducali provano a scuotersi non avendo più nulla da perdere nel finale di partita, a mettere la parola no al gol ducale ci è pensa Falcone. Il portiere del Lecce è formidabile a tenere inviolata la propria porta e non far rientrare gli avversari in partita, capitolando però proprio nel recupero col solito Almqvist appena entrato e qualche istante più tardi con Hainaut: entrambi scelte in corsa da parte di Pecchia