Sono state particolarmente intense le prime ore milanesi di Arturo Vidal: rinforzo di mercato dell'Inter di Antonio Conte. Il trentatreenne centrocampista cileno, dopo le visite mediche al Coni e all'Humanitas, e dopo la firma sul contratto per i prossimi due anni, si è infatti recato alla Pinetina per riabbracciare il suo ex allenatore e i suoi nuovi compagni. Prima di cambiarsi, indossare la nuova maglia nerazzurra e correre insieme al gruppo interista sui prati del ‘Suning Training Center', Vidal ha inoltre rilasciato le prime parole da giocatore dell'Inter.

L'ex Barcellona lo ha fatto con l'immancabile post sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato anche la fotografia del momento della firma sul contratto e lo scatto dell'incontro con il presidente Steven Zhang: "Oggi inizio con grande entusiasmo una nuova tappa nella mia carriera. Grazie Inter per aver creduto in me, ai miei nuovi compagni e a tutto il club per il caloroso benvenuto. Spero di poter vincere molte cose insieme. Forza Inter".

Il debutto con la Fiorentina e il nuovo numero di maglia

Raggiante per la conclusione della trattativa con il Barcellona, al quale l'Inter dovrà versare un bonus di un milione di euro in caso di raggiungimento di traguardi del giocatore e della squadra, Antonio Conte ha subito allenato il suo ‘pupillo' in vista della seconda giornata di campionato che vedrà l'Inter affrontare la Fiorentina a San Siro. Dopo aver strappato l'ultimo grande contratto della carriera (guadagnerà 12 milioni di euro netti complessivi), Arturo Vidal è dunque ad un passo dal debutto con il club milanese e dal suo rientro ufficiale nel nostro campionato. Per farlo ha scelto il 22 e non il consueto 23 a cui è molto legato: numero che è attualmente sulla maglia di Nicolò Barella.