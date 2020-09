"Giochi con il calendario e metti sempre la salute pubblica al secondo posto. Sei forse il più grande e oscuro pagliaccio che abbia mai visto. Sì, sto parlando a te. Al nostro presidente di Lega Paolo Dal Pino. Vergognati". Questo il testo della storia Instagram in cui Steven Zhang, presidente dell'Inter, definiva il presidente di Lega Serie A, Paolo Dal Pino, il "più grande pagliaccio mai visto". Il numero uno del club nerazzurro è stato colpito da una multa di 8.000 euro mentre la sanzione per la società di viale della Liberazione è di 5.000 euro. Un procedimento che si è concluso con un patteggiamento da parte di Steven Zhang e con il pagamento di una multa, come emerge dal comunicato della Figc dello scorso 30 giugno:

“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 960 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Kangyang ZHANG e della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA, avente ad oggetto la seguente condotta: