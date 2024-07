video suggerito

Le follie di mogli e fidanzate dei calciatori dell'Inghilterra: sei jet privati per 5 ore insieme Sei jet privati hanno portato alcune delle famiglie dei calciatori dell'Inghilterra nel ritiro della nazionale di Southgate: una follia costata quasi 500 mila euro.

L'Inghilterra va avanti con affanno agli Europei 2024 ma le deludenti prestazioni della nazionale dei Three Lions non eviteranno ai calciatori inglesi di passare del tempo insieme alle loro fidanzate, compagne e mogli che sono atterrate questa mattina a bordo di una flotta di sei jet privati all'aeroporto di Erfurt-Weimar. Anche a costo di follie economiche.

Tre jet che trasportavano le compagne dei calciatori inglesi sono decollati in rapida successione da Düsseldorf, mentre un quarto è arrivato poco dopo da Birmingham: in totale, alla fine, sono atterrati all'aeroporto della città della Turingia ben sei jet privati con a bordo alcuni familiare dei giocatori inglesi.

Il volo con uno jet privato costa circa 35.000 sterline (42.000 euro) e, nel rapido calcolo fatto da diversi tabloid inglesi, il ponte aereo di oggi potrebbe essere costato una cifra che si aggira intorno alle 420.000 sterline (496.000 euro).

La moglie di Jordan Pickford, Megan, è arrivata con il suo jet privato mentre a bordo degli altri aerei c'erano le compagna di Ivan Toney, Katie Bio, e la star di Love Island e compagno Jarrod Bowen, Dani Dyer: sullo stesso jet c'erano la compagna di Aaron Ramsdale, Georgina Irwin; la moglie di Declan Rice, Lauren Fryer, e la moglie di Dean Henderson.

Su un altro jet sono arrivate la fidanzata di Conor Gallagher, Aine May Kennedy; la compagna di Luke Shaw, Anouska Santos, e la compagna di Ollie Watkins, Ellie Alderson.

Inghilterra a lavoro per per affrontare la Svizzera

L'Inghilterra è stata vicinissima all'eliminazione agli ottavi di finale per mano della Slovacchia ma un gol in rovesciata di Jude Bellingham al 95′ ha rimesso tutto in equilibrio e Harry Kane all'inizio dei supplementari ha segnato la rete che si è rivelata decisiva per la vittoria.

L'Inghilterra si prepara per affrontare la Svizzera ai quarti e sogna la semifinale.