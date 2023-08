Le calciatrici della Francia non respirano: Hervé Renard si prende la loro anima e la getta in campo Il video del discorso appassionato di Hervé Renard prima di Francia-Brasile ai Mondiali femminili è diventato virale. Parole da brividi nel silenzio assoluto dello spogliatoio: “Liberatevi! Osate! Fatelo!”.

La Francia non è tra le favoritissime dei Mondiali femminili che si stanno svolgendo in Australia e Nuova Zelanda: le transalpine sono al settimo posto nell'elenco dei bookmakers, che come si sa difficilmente sbagliano. La partenza nel girone non è stata delle migliori, col pareggio per 0-0 con la Giamaica, poi nel secondo match è arrivata la bella vittoria per 2-1 sul Brasile. I tre punti mettono ora la Francia in ottima posizione per qualificarsi per gli ottavi di finale: alla vigilia dell'ultima partita contro il cuscinetto Panama, è in testa al Gruppo F a pari punti con la Giamaica

La gara di Brisbane è stata peraltro storica: il CT francese Hervé Renard è diventato il primo allenatore a riuscire a vincere una partita sia in un Mondiale femminile che in uno maschile. Era stata eclatante la sua vittoria sull'Argentina (che poi sarebbe diventata campione) in Qatar, quando guidava l'Arabia Saudita, e in quella circostanza era diventato virale il video del suo discorso nell'intervallo: il 54enne con la sua voce roca era riuscito a scuotere i sauditi, che al rientro in campo avevano ribaltato il risultato, facendo segnare una sorpresa clamorosa. "Se volete una foto di Messi, tirate fuori i telefoni. Ma dovete dare tutto, questo è il Mondiale", aveva urlato.

Renard ha poi abbracciato la causa della nazionale francese femminile, ma non ha perso il suo carisma, la capacità innata di trascinare un gruppo a seguirlo e gettare il cuore oltre l'ostacolo. Prima di Francia-Brasile ha pronunciato un altro discorso motivazionale di grande potenza, che evidentemente ha sortito l'effetto sperato, visto che le sue ragazze sono riuscite ad acciuffare la vittoria proprio nel finale del match.

"Il calcio è essere lì quel giorno e oggi so che ci sarete. Non so spiegare perché, ma so che ci sarete – ha esordito Renard – Dunque state unite. Tutto il lavoro che avete fatto è perfetto e lo posso dire davanti a tutti. Dovete avere tanta fiducia in voi stesse. E allora quando arriveremo allo stadio e sentiremo le urla dei tanti tifosi brasiliani come succederà oggi, non so cosa succederà a voi, ma io cambierò. Spero che vi assesterà un calcione, perché anche se ci saranno tutti brasiliani e lo stadio sarà giallo, questo mi stimola".

"E deve essere la stessa cosa per voi – ha continuato il CT francese – Non importa se ci saranno 400 o 500 tifosi francesi contro 15mila brasiliani, questo non importa. L'atmosfera è per tutti. E noi ci nutriamo di questo, andiamo avanti con questo. E non dobbiamo abbassare le nostre teste. In passato vi ho detto che noi potremo anche mettere un ginocchio sul terreno di gioco, ci saranno momenti in cui diventerà difficile, dovremo passare attraverso ostacoli. Ricordate queste parole? Bene, gli ostacoli stanno arrivando proprio adesso. Sì, sono lì. Perché noi gli facciamo sapere se siamo in grado di superarli".

"E oggi voi riuscirete a superarli! Oggi comincia un'altra competizione. Dovete uscire là fuori con la testa alta. Dai primi secondi voi dovrete essere lì. Senza aspettare 20 minuti, 25 minuti, dall'inizio! Voi potete farlo, se volete farlo! L'atmosfera è perfetta, ma non è abbastanza. Il calcio è andare in campo e vincere le partite. Così questo match è l'occasione perfetta per entrare nel torneo, visto che la prima partita non l'abbiamo vinta. Dunque ora dobbiamo reagire. Insieme", ha sentenziato Renard, prima di lanciare l'ultimo trascinante appello.

"Liberatevi! Osate! Fatelo! E se non va bene la prima volta, potrebbe andare bene la seconda. Senza fermarsi mai, con questo spirito di andare avanti. Non mollando mai. Sempre avanti", ha concluso il CT transalpino, mentre le sue calciatrici erano rapite da lui, non distogliendo mai lo sguardo in un silenzio irreale, in cui nessuna riusciva quasi a respirare. Ancora una volta il discorso appassionato di Renard ha sortito il suo effetto: il carismatico Hervé si è preso l'anima delle sue ragazze e l'ha scaraventata in campo. Verso la vittoria.