La Spagna chiede scusa ‘al mondo del calcio’ per i gesti di Rubiales: “Non sono i nostri valori” La Federazione spagnola chiede “scusa al mondo del calcio” per i comportamenti di Rubiales durante e dopo la finale dei Mondiali femminili: “Un comportamento totalmente inaccettabile che non risponde ai valori della nostra squadra e della nostra società”.

A cura di Vito Lamorte

Il caso Rubiales tiene banco da settimane ormai in Spagna. Quello che è accaduto durante la finale della Coppa del Mondo femminile è diventato un argomento di dibattito giornaliero e dopo diversi giorni di silenzio ecco che la Federcalcio spagnola ha pubblicato una lunghissima lettera chiedendo "le più sincere scuse" al calcio mondiale, alle istituzioni calcistiche, alle calciatrici e in particolare alle giocatrici della nazionale spagnola e della selezione inglese, per quello che considera "un comportamento totalmente inaccettabile da parte del suo massimo rappresentante istituzionale durante la finale e nei momenti successivi, che non risponde affatto ai valori della squadra spagnola, della società nel suo insieme, le sue istituzioni, i suoi rappresentanti, i suoi atleti e i leader dello sport spagnolo."

Nei giorni scorsi si erano espressi il governo spagnolo, le calciatrici spagnole, la FIFA e nelle scorse ore anche i giocatori della selezione maschile, ma la federazione si era chiusa in silenzio dopo che lo stesso Rubiales e i suoi avevano usato i canali ufficiali per attaccare Jenni Hermoso.

Secondo il presidente ad interim, Pedro Rocha, "la nobiltà e il prestigio internazionale della nostra società e del nostro sport sono stati offuscati negli ultimi giorni dalle azioni di Luis M. Rubiales ".

E in questo scenario l'attuale facente funzioni si è scusato con tutta la società spagnola e il mondo del calcio, esprimendo "il suo più grande rammarico per quanto accaduto che ha offuscato la nostra squadra, il nostro calcio e la nostra società. Siamo profondamente dispiaciuti per il danno causato e per questo motivo, a questa RFEF dobbiamo chiedere le scuse più sincere e acquisire un impegno fermo e assoluto affinché eventi come questi non possano mai più verificarsi".

Per quanto riguarda i fascicoli aperti dalla FIFA e dal TAD contro Luis Rubiales, la RFEF ha annunciato che "sta fornendo tutto il supporto documentale e amministrativo richiesto da entrambi gli organi disciplinari per poter arrivare al più presto ad una risoluzione finale che consenta il risarcimento per i danni causati."

Rocha ha insistito sui cambiamenti strutturali e ha annunciato che nei prossimi giorni tutta una serie di azioni per migliorare la governance della federazione calcistica spagnola e queste consentiranno di riparare, per quanto possibile, i danni causati. La RFEF deve agire in coordinamento con il Consiglio Superiore dello Sport per rispondere agli interessi generali dello sport spagnolo.

La Regina di Spagna, Letizia, e l’Infanta Sofia in campo a festeggiare con la nazionale femminile.

Infine, la RFEF ha voluto esprimere le sue congratulazioni alla squadra per la storica vittoria in Coppa del Mondo e ha ribadito che questa avrà un grande impatto e lascerà un'impronta sul futuro del calcio spagnolo.