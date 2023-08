Il presidente della Federcalcio spagnola bacia una calciatrice senza consenso: scandalo ai Mondiali Il gesto di Luis Rubiales ha fatto molto discutere: ha afferrato il viso con entrambe le mani di Jenni Hermoso e l’ha baciata sulla bocca. La giocatrice ha parlato di “gesto non gradito”. Nello spogliatoio il massimo dirigente ha fatto un doppio annuncio shock.

Il bacio inatteso del presidente della Federazione spagnola, Rubiales, alla calciatrice, Hermoso.

Il bacio sulla bocca del presidente Luis Rubiales alla calciatrice Jenni Hermoso ha sollevato un polverone di polemiche in Spagna. La nazionale femminile è campione del mondo grazie alla vittoria (1-0) sull'Inghilterra in finale ma, al di là della situazione esplosiva che ha accompagnato l'avventura delle iberiche per la fronda contro il ct Jorge Vilda, a catturare l'attenzione dei media è un episodio molto discutibile. Capita al momento della premiazione quando le giocatrici e lo staff tecnico della selezione sfilano sul palco come da cerimoniale per ricevere la medaglia e i complimenti.

Ci sono il massimo dirigente della Fifa, Gianni Infantino, la regina di Spagna Letizia e l'Infanta Sofía che stringono le mani alle neo campionesse, sorridono e partecipano al trionfo storico (è il primo in assoluto). È in quegli attimi che il numero uno della federazione ha sorpreso tutti con un atteggiamento definito insolito, eccessivo, azzardato anche irrispettoso e "non gradito" per quelle congratulazioni apparse un po' troppo fervide e affettuose.

Quando Jenni Hermoso arriva davanti al presidente federale resta spiazzata dalla reazione di Rubiales: le ha afferrato il viso con entrambe le mani, l'ha baciata sulla bocca e l'ha abbracciata con grande partecipazione emotiva. Per alcuni si è trattato solo dell'ennesima testimonianza di quanto abbia vissuto in prima persona l'esperienza della nazionale al fianco della quale è sempre rimasto seguendo allenamenti, le partite e la vita quotidiana in ritiro.

Per molti, invece, quel gesto ha dato il "la" al tam tam dei commenti, la maggior parte negativi, nei confronti del massimo esponente del calcio iberico: è stato ritenuto inappropriato e per nulla giustificabile, né è piaciuto l'accostamento con un altro bacio che ha scandito un altro trionfo della Spagna, quello tra Iker Casillas e la giornalista Sara Carbonero (che rivelarono la loro relazione dopo la finale dei Mondiali 2010).

Rubiales fa un altro annuncio a sorpresa nello spogliatoio delle iberiche.

La stessa Hermoso, in un video postato sui suoi social in piena festa, ha spiegato di non aver gradito quel gesto: "Eh, però non mi è piaciuto", ha ammesso la giocatrice che – in base a quanto raccolto dai media iberici – non risulta avere alcun legame sentimentale con Rubiales. E con quelle parole ha confermato l'opinione diffusa che si è trattato di un bacio subito, senza consenso.

Scherzo oppure c'è un progetto di matrimonio. Nella diretta su Instagram della giocatrice del Barça, Salma Paralluelo, c'è stato un seguito abbastanza curioso sulla vicenda. Rubiales si trovava nello spogliatoio della Spagna e ha fatto un doppio annuncio: prima ha fatto sapere alle ragazze della nazionale che avrebbero ricevuto in premio per l'impresa anche un viaggio a Ibiza (scatenando cori di grandi soddisfazione) poi ha fatto un altro salto in avanti e affermato – ma l'impressione è che fosse uno scherzo per sdrammatizzare quanto accaduto al momento della premiazione – che sull'isola "si festeggiano le nozze di Jenni e Luis Rubiales". Una frase che ha lasciato di stucco (ancora una volta) tutto l'ambiente delle Furie Rosse.