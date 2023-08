Hermoso chiede “punizioni esemplari” per Rubiales, in Spagna vogliono le dimissioni: “Disgustoso” Jenni Hermoso ha parlato per la prima volta dopo il bacio di Rubiales: la giocatrice rompe il silenzio con un comunicato congiunto del sindacato e della sua agenzia. In Spagna tutti chiedono le dimissioni del presidente della federazione.

Il bacio sulla bocca di Rubiales alla calciatrice, Hermoso.

Jenni Hermoso rompe il silenzio . La giocatrice della nazionale spagnola è stata protagonista, suo malgrado, di un episodio che ha messo un po' in ombra la vittoria della Coppa del Mondo da parte della Roja: durante la premiazione Luis Rubiales, presidente della federazione, ha baciato la calciatrice e l'episodio ha scatenato un grande dibattito.

La giocatrice ha parlato di “gesto non gradito” e ha ammesso di non avere alcun legame sentimentale con Rubiales. Quelle parole hanno confermato l'opinione diffusa che si è trattato di un bacio senza consenso.

Oggi, per la prima volta, ha parlato Hermoso attraverso un comunicato del suo sindacato e della sua agenzia: "Il mio sindacato FUTPRO, in coordinamento con la mia agenzia TMJ, ha il compito di difendere i miei interessi e di essere gli interlocutori su questa faccenda. Dalla nostra associazione chiediamo alla RFEF di attuare i protocolli necessari, garantire i diritti dei nostri giocatori e adottare punizioni esemplari. È fondamentale che la nostra squadra, campione del mondo in carica, sia sempre rappresentata da figure che proiettino valori di uguaglianza e rispetto in tutti gli ambiti. È necessario continuare a portare avanti la lotta per l’uguaglianza, una lotta che i nostri giocatori hanno condotto con determinazione, portandoci alla posizione in cui ci troviamo oggi. Chiediamo, inoltre, al Consiglio Superiore dello Sport di sostenere e promuovere attivamente la prevenzione e l’intervento contro le molestie o gli abusi sessuali, il machismo e il sessismo all’interno delle competizioni".

La nota prosegue così: "FUTPRO ripudia qualsiasi atteggiamento o condotta che violi i diritti dei calciatori e dal sindacato stiamo lavorando affinché atti come quelli a cui abbiamo assistito non restino mai impuniti, siano sanzionati e siano adottate le misure pertinenti per tutelare i calciatori da azioni che riteniamo sono inaccettabili…".

Il gesto osceno del numero uno spagnolo dopo il triplice fischio.

In queste ore è arrivato anche un comunicato della Liga Profesional de Fútbol Femenino, che ha definito il comportamento di Rubiales "inammissibile e disgustoso" e ha affermato che "la gravità di quanto accaduto, i danni provocati e il rifiuto unanime a livello mondiale impongono di prendere delle decisioni. La società si è espressa chiaramente. La Spagna e il calcio spagnolo non meritano una rappresentanza di questo livello e le istituzioni devono accompagnare e rispondere ai sentimenti della società".

Oltre al bacio sulla bocca a Hermoso, c’è un altro gesto del presidente federale spagnolo che ha destato tante polemiche. Luis Rubiales è stato ricevuto in maniera fredda anche dal presidente Pedro Sanchez e in Spagna tutti chiedono le sue dimissioni, o comunque l'allontanamento dalla sua carica.