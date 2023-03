Renard sceglie il calcio femminile dopo i Mondiali 2022: fu l’unico capace di battere l’Argentina Hervé Renard è il nuovo Ct della Francia femminile. L’ex allenatore dell’Arabia Saudita capace di essere l’unica nazionale a battere l’Argentina campione all’esordio in Qatar, dovrà compiere una nuova impresa: ha solo 3 mesi per riuscirci.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'esultanza del popolo arabo dopo i gol segnati dalla nazionale saudita contro l‘Argentina all'esordio ai Mondiali in Qatar è ancora impressa nella nostra mente. Il ko della Seleccion, che poi sarebbe diventata campione del mondo, aveva spiazzato tutti. Ma nessuno aveva pensato che alla guida dell'Arabia Saudita c'era uno dei pochi Ct specialisti nelle imprese impossibile: Hervé Renard. Il suo discorso motivazionale negli spogliatoi durante le gare di qualificazione divenne immediatamente virale e la sua impresa contro Messi ai Mondiali in Qatar resterà per sempre nei libri di storia del calcio.

Un allenatore che a 54 anni dopo le avventura con Sochaux (2013-2014) e Lille (2015) in Ligue 1, ha poi vinto due volte la Coppa d'Africa, nel 2012 con lo Zambia e nel 2015 con la Costa d'Avorio prima di guidare il Marocco tra il 2016 e il 2019, giocando nel Mondiale 2018 (eliminazione al primo turno). Oggi, dopo aver lasciato l'Arabia Saudita sfiorando un incredibile accesso agli ottavi in Qatar, è stato ufficialmente nominato come nuovo Ct della Francia femminile. L'allenatore francese ha scelto dunque il calcio femminile del suo Paese anche per compiere l'ennesima impresa della sua carriera con soli 3 mesi di tempo a disposizione.

Incaricato di lavorare alla successione di Corinne Deacon, rimossa dall'incarico a marzo dopo cinque anni e mezzo di mandato, Renard ha firmato un contratto fino ad agosto 2024, dopo i Giochi Olimpici. Martedì sera la Federazione saudita aveva annunciato le dimissioni di Renard, arrivato nel 2019 alla guida dei Green Falcons e sotto contratto fino al 2027. Oggi il suo futuro è la Francia e Renard consegnerà un primo elenco di 27 giocatrici già questo venerdì. I Bleues giocheranno due amichevoli contro la Colombia e poi contro il Canada ad aprile e poi avrà tre mesi per prepararsi al Mondiale (dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e Nuova Zelanda), in cui la sua squadra affronterà nella fase a gironi Giamaica, Brasile e Panama.

Poco tempo per riscrivere la storia e cercare di compiere una nuova impresa che farebbe di lui ancora una volta uno degli allenatori più bravi a portare avanti sfide apparentemente impossibile. Prendere in gestione una squadra già rodata e portarla pronta ai Mondiali fra 3 mesi non sarà facile, ma Renard non ha alcuna paura. La sua è l'ennesima sfida della sua carriera e c'è chi giura in Francia che questa possa essere la sua grande possibilità per mettersi in mostra con la Federazione e provare un giorno a guidare la nazionale maggiore maschile…