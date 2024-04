video suggerito

Come iscriversi ai Mondiali di calcio amatoriali: si giocano a novembre a Rio de Janeiro Dal prossimo 22 novembre fino al 29 si svolgerà a Rio de Janeiro la decima edizione dei Mondiali di calcio amatoriali, tra campi e spiagge: ecco come iscriversi.

A cura di Paolo Fiorenza

Dal prossimo 22 novembre 2024 fino al 29 novembre si svolgerà a Rio de Janeiro la decima edizione della Amateur Football World Cup o Copa del Mundo de Futbol Amateur, ovvero i Mondiali di calcio amatoriali. Una competizione, come dice il nome, aperta a tutte le squadre amatoriali del pianeta. E le iscrizioni sono ancora aperte, così da potersi organizzare prendendo libera quella settimana di novembre da trascorrere in Brasile, tra campi di calcio e spiagge (qui sotto il promo dell'edizione dello scorso anno).

È proprio questo uno dei motivi della crescente popolarità di questo torneo, dopo nove edizioni già mandate in archivio: i partecipanti vivono un'esperienza che non è solo sportiva ma diverte anche fuori dal campo. Per questa ragione, secondo gli organizzatori, più dell'80% delle squadre che hanno disputato l'edizione dello scorso anno saranno presenti alla decima edizione che si giocherà ancora a Rio de Janeiro, sede fissa dal 2016, dopo che le prime due edizioni si sono svolte a Buenos Aires (2012) e Miami (2014). I posti rimasti non sono molti e se avete un gruppo di amici con cui volete imbarcarvi in questa avventura, ci si può ancora registrare.

Il trofeo che va a chi vince i Mondiali di calcio amatoriali

L'Amateur Football World Cup prevede tre categorie per fasce di età: Master (over 36), Super Master (over 44) e Premium (over 54). Per ognuna di queste si svolgeranno due tornei, uno di calcio a 7 e l'altro di calcio a 11. Ci si può iscrivere andando sul sito ufficiale Copadelmundoamateur.com, dove è presente un form da riempire, o sull'account Instagram @lacopadelmundoamateur. Ci saranno diverse sedi a Rio per giocare il torneo, oltre ad alloggi esclusivi per i partecipanti. Le partite dei Mondiali amatoriali verranno trasmesse su YouTube.

Sul sito ufficiale sono presenti anche le regole del torneo, che stabiliscono in primis – quanto al calcio a 11 – che "la delegazione in questo formato deve essere composta da un minimo di 13 giocatori ad un massimo di 25". Le categorie Master, Super Master e Premium hanno un'età minima ma non un'età massima. Ad esempio, un giocatore di 54 anni potrebbe giocare in una qualsiasi delle tre categorie, anche quelle riservate ai più giovani. Nelle squadre di queste categorie saranno consentite 5 eccezioni legate all'età, per giocatori fino a due anni più giovani.

Il campionato di calcio a 11 seguirà le regole della competizione FIFA, con due eccezioni: i tempi di gioco (le partite si giocano in 2 tempi da 30 minuti ciascuno) e le sostituzioni (sono illimitate e i giocatori che sono stati sostituiti possono rientrare in campo).