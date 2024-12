video suggerito

L’audio VAR dopo il gol di De Ketelaere in Atalanta-Milan: perché non è fallo su Theo Hernandez L’audio del VAR Di Paolo con l’arbitro La Penna dopo il gol di De Ketelaere in Atalanta-Milan svela perché non è fallo del belga su Theo Hernandez: “Salta molto in anticipo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Milan crolla a Bergamo contro l'Atalanta e Paulo Fonseca si infuria a fine partita. La sfida del Gewiss Stadium fa ancora parlare specie per via di quel gol del vantaggio siglato dalla Dea con De Ketelaere che ha portato allo sfogo clamoroso del tecnico rossonero. Tutto accade nei primi minuti quando da sinistra il cross di De Roon pesca la testa dell'ex di turno che salta più in alto di Theo Hernandez e mette in rete la palla del momentaneo 1-0. Episodio dubbio per Fonseca che lo reputa come un errore da parte dell'arbitro La Penna oggetto delle sue proteste.

Nel consueto appuntamento di Open VAR su DAZN, vengono però analizzati gli episodi dubbi di questo weekend di campionato. Su tutti proprio l'episodio di Bergamo che ha visto coinvolto De Ketelaere e Theo Hernandez. Sin dall'inizio, in presa diretta, c'erano molti dubbi su quelle mani del belga sulla schiena del capitano del Milan. L'audio tra il direttore di gara La Penna e il VAR Di Paolo insieme all'AVAR Ghersini “Tutto regolare, non c’è assolutamente niente. Salta molto in anticipo”. Sono le parole pronunciate in sala VAR durante l’analisi del gol di De Ketelaere.

Il momento in cui De Ketelaere colpisce di testa.

Di fatto viene sottolineato come il belga salti in anticipo rispetto a Theo rubando il tempo al terzino rossonero. Secondo Dino Tommasi, componente CAN presente negli studi di DAZN durante Open VAR, l’operato del direttore di gara è corretto: “Ottima prestazione di La Penna che decide sul campo. Calcisticamente De Ketelaere ruba il tempo a Theo non fallosamente – spiega ancora -. Ma è in elevazione ed è chiaro che poi c’è un leggero appoggio. Ma una volta che gli ha rubato il tempo, non ha tolto il tempo all'avversario per un fallo, la rete per dinamica è regolare".

Il dialogo tra La Penna e Theo Hernandez prima della decisione del VAR

Voto positivo dunque al direttore di gara e a tutta la squadra arbitrale di Atalanta-Milan: "La disamina ottima di Di Paolo al VAR con l'AVAR Ghersini avalla questa scelta calcistica”. Già in campo di fatto La Penna aveva mostrato sicurezza dopo la scelta di convalidare subito la rete. Nell'audio trasmesso in diretta si sente infatti il direttore di gara spiegare a Theo Hernandez, capitano del Milan, la sua valutazione. "Per me non ti ha spinto – dice La Penna a Theo che risponde in maniera concitata -. Ma non mi lascia saltare". Ma ormai anche il VAR aveva dato ragione a La Penna.