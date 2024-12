De Ketelaere segna, Milan protesta per fallo su Theo: arbitro e VAR non hanno dubbi, decisione corretta

video suggerito

L'Atalanta si è portata in vantaggio 12′ sul Milan con il gol dell'ex De Ketelaere: i rossoneri protestano per fallo su Theo ma l'arbitro La Penna e il VAR non hanno dubbi. Rete convalidata.

A cura di Vito Lamorte

L'Atalanta si è portata in vantaggio 12′ sul Milan con il gol dell'ex Charles De Ketelaere. Il jolly offensivo della Dea ha battuto Maignan con un colpo di testa su punizione dal lato sinistro dell'area ma i rossoneri si sono lamentati per un presunto fallo di CDK su Theo Hernandez.

L'arbitro La Penna e il VAR hanno convalidato, lasciando la valutazione di camp, tra le protesta del Milan e di Paulo Fonseca.

De Ketelaere segna, Milan protesta per fallo su Theo

Sul cross di Marteen de Roon, De Ketelaere è saltato più in alto di Theo Hernandez e ha insaccato da pochi passi portando in vantaggio l'Atalanta. Il Milan protesta per un presunto fallo dell'ex rossonero ma il calciatore belga non ha fatto nulla di irregolare nei confronti dell'avversario: il terzino francese si posiziona in maniera sbagliata nei confronti della palla e del giocatore della Dea, che gli prende il tempo e salta molto più in alto di lui.

Si aiuta anche con le mani, come capita sempre in queste occasioni, ma l'azione di CDK non è irregolare e La Penna decide di convalidare. La decisione è corretta.

I numeri straordinari di De Ketelaere

Secondo quanto riporta Opta, Charles De Ketelaere è solo uno dei tre giocatori ad avere segnato almeno 15 gol e fornito almeno 15 assist (15G+16A) nel 2024 nei cinque maggiori tornei europei in tutte le competizioni, assieme a Mohamed Salah (24G+18A) e Cole Palmer (26G+15A).