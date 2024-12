video suggerito

Perché Fonseca ha perso la testa con l'arbitro La Penna dopo Atalanta-Milan: "Avevo paura di lui" Paulo Fonseca perde le staffe in diretta dopo Atalanta-Milan. Il tecnico portoghese se la prende con l'arbitro La Penna per il contatto tra De Ketelaere e Theo Hernandez in occasione del vantaggio della Dea: "Io avevo paura di lui per questa partita, non ci ho dormito".

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Milan esce sconfitto dal Gewiss Stadium di Bergamo dove l'Atalanta è riuscita a centrare la nona vittoria consecutiva balzando momentaneamente al primo posto in classifica. Un ko che la squadra di Paulo Fonseca ha subito quasi nel finale di partita e che ha fatto infuriare lo stesso tecnico portoghese. Questo per via del presunto fallo di De Ketelaere su Theo Hernandez al momento del vantaggio della Dea. Fonseca nei toni è stato durissimo in diretta tv nelle varie interviste post partita tra Sky, DAZN e i canali ufficiali del Milan. La dinamica dell'episodio non lo convince.

L'allenatore del Milan se la prende con l'arbitro La Penna poiché colpevole, a suo dire, di non aver visto quella spinta del belga sul capitano rossonero. Inizialmente in diretta infatti sembrava che Theo avesse valutato male la traiettoria del cross di De Roon posizionandosi male col corpo e favorendo lo stacco di testa di De Ketelaere. Ma in realtà, rivedendo l'episodio alla moviola, anche secondo quanto afferma l'ex arbitro Luca Marelli, opinionista DAZN che ha analizzato l'azione dal punto di vista regolamentare, la rete era da annullare proprio per la spinta di De Ketelaere.

“Questa era una rete da annullare in campo perché l’appoggio di De Ketelaere è sicuramente e decisamente irregolare. Il belga non permette a Theo Hernandez di compiere il movimento che voleva fare”. Non è una spinta dunque, ma un appoggio di De Ketelaere sul capitano del Milan. Marelli chiude il suo intervento e sottolinea: "Questa sera è stata assegnata una rete con una carica del giocatore che ha segnato: c’è la valutazione dell’intensità da parte dell’arbitro e non può intervenire il VAR". Fonseca evidentemente già dal campo aveva avuto questa sensazione.

Le parole durissime di Fonseca contro l'arbitro La Penna: "Non ci ho dormito"

Nelle dichiarazioni del tecnico portoghese c'è sicuramente rabbia e frustrazione, anche se i toni delle varie interviste sono stati percepiti come eccessivi. Fonseca ha ribaltato totalmente la conduzione arbitrale di La Penna spiegando i suoi dubbi sul direttore di gara: "Il modo in cui l’arbitro ha guidato la partita è una mancanza di rispetto per il Milan– ha tuonato Fonseca -. È stato qui a fare il VAR contro l’Udinese e ricordiamo cosa è successo con l’espulsione di Reijnders… Io avevo paura di lui per questa partita, non ci ho dormito".