L’atteso ritorno in campo di Lukaku con il Napoli è stato spoilerato dalla squadra avversaria

Il Napoli ha scelto il Savoia, capolista in Serie D, per un test amichevole prima del big match di campionato che si giocherà in questo weekend contro la Juventus. E stato lo stesso club della città di Torre Annunziata ad uscire allo scoperto e rendere nota la partita (non pubblicizzata nelle ore precedenti da entrambe le società). La partita, che oggi viene comunemente definita come un allenamento congiunto, si è svolta nel centro sportivo azzurro a Castel Volturno. In questo modo Antonio Conte ha voluto subito alzare l'asticella del lavoro per i sui giocatori riportando subito la testa al campionato.

Contro la Juventus il Napoli rischia, in caso, di sconfitta, di allontanarsi ulteriormente dalla testa della classifica e dall'Inter che venerdì giocherà contro il Pisa e potenzialmente potrebbe guadagnare margine. Nella foto mostrata dal Savoia c'è in primo piano Romelu Lukaku marcato da un difensore della squadra avversaria. La partita infatti è stata svolta anche per consentire al giocatore belga di mettere minuti nelle gambe in vista di un ritorno in campo che Conte vorrebbe accelerare vista la situazione attuale per quanto riguarda gli infortunati.

Conte ha bisogno di minuti e risposte per Lukaku che La decisione di Conte è legata soprattutto a Romelu Lukaku. L’attaccante è tornato tra i convocati in Champions dopo il lungo stop iniziato il 14 agosto, ma ha ancora bisogno di mettere benzina nelle gambe. Hojlund si sta comportando benissimo ma in attacco i gol iniziano a mancare. Un guaio non di poco conto se si considera il momento e l'ormai imminente ingresso nella fase cruciale della stagione. La sterilità offensiva è di fatto diventata una priorità assoluta nello staff tecnico.

L'avversario del Napoli, il Savoia, non è di certo banale. Anzi. Si tratta di una squadra più che impegnativa che sta meritando di occupare la prima posizione in classifica nel campionato di Serie D girone I. Gli uomini del tecnico Catalano Raimondo sono di certo una squadra di tutto rispetto e che sicuramente avranno fatto impegnare tanto questo Napoli. La speranza per Conte, è che questo test possa servire proprio a giocatori come Lukaku di recuperare al meglio le energie per rimettersi a disposizione del Napoli in questa seconda parte di stagione.