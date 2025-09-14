Serie A
L’Atalanta torna a brillare: Juric contro il Lecce ottiene la prima vittoria, doppietta de Ketelaere

L’Atalanta trova il primo successo stagionale. I nerazzurri in casa hanno sconfitto 4-1 il Lecce, doppietta di de Ketelaere. L’Udinese invece vince di misura a Pisa e sale al terzo posto in Serie A.
A cura di Alessio Morra
L'Atalanta ottiene la prima vittoria della sua stagione, la prima della gestione Juric con un sonoro 4-1 al Lecce, sembrato davvero poca cosa. Doppietta di un incantevole de Ketelaere. Mentre l'Udinese battendo a domicilio il Pisa per 1-0 si porta al terzo posto della classifica, i bianconeri scavalcano la Roma, battuta dal Torino, e si mettono nella scia di Juventus e Napoli.

Atalanta-Lecce 4-1

Era il successo che serviva all'Atalanta, ma era anche la prestazione che serviva ai nerazzurri che nell'incontro con il Lecce hanno scacciato via ogni tipo di dubbio. Una partita molto convincente. Squadra che gioca sempre a memoria e che corre come ai bei tempi. Ci è voluto un po' per sbloccare il risultato, ma dopo il gol di Scalvini, assist di Zalewski, si è messo tutto in discesa. Nella ripresa de Ketelaere sale in cattedra e realizza una doppietta (il secondo e il quarto gol).

In mezzo mette la sua firma Zalewski, uno dei migliori in assoluto. L'Atalanta non riesce a mantenere però il clean sheet di Carnesecchi, perché all'82' segna N'Dri, con un tiro fantastico dal limite dell'area di rigore. Juric vince e sale a quota 5 punti. Il Lecce è penultimo.

Pisa-Udinese 0-1

Dopo quasi quarant'anni Pisa e Udinese tornano a sfidarsi in Serie A. Un altro mondo. All'Arena Garibaldi la partita è molto bloccata nella prima mezz'ora, l'Udinese ha il pregio di segnare al 14′ con lo spagnolo Iker Bravo che si fa trovare al posto giusto nel momento giusto: rigore in movimento, Semper battuto. L'Udinese ha un paio di occasioni per raddoppiare, ma non ci riesce. Il Pisa resta in partita e nel secondo tempo ci prova in modo incessante, ma non ottiene il risultato che vuole, cioè il gol. Caracciolo fa provare un brivido ai suoi tifosi con una splendida rovesciata, la stella Tramoni ci prova dalla distanza. Il risultato non cambia. L'Udinese vince ed è terza in classifica.

