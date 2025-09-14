Prima sconfitta per Gasperini alla Roma, il Torino lancia Napoli e Juve al 1° posto in classifica

La Roma perde all'Olimpico e lascia la vetta della classifica, a Napoli e Juventus, le uniche a punteggio pieno. La squadra guidata da Gasperini, dopo due successi convincenti, è stata battuta per 1-0 dal Torino. La squadra di Baroni coglie un prestigioso e pesantissimo successo grazie a un gran gol di Simeone.

Simeone segna un gol bellissimo: il Torino vince 1-0

All'Olimpico si sfidano due squadre che hanno iniziato in modo totalmente differente il campionato. Due partite e due vittorie (per 1-0) per la Roma, un punto e nemmeno un gol per il Torino di Baroni. Gasperini sorprende giocando senza centravanti, panchina per Ferguson e Dovbyk. Wesley c'è. Granata con il 3-4-3, Simeone centravanti. Il primo tempo è bruttino. Tiri in porta con il contagocce. Israel fa due parati, semplici. Svilar una. Impossibile non chiudere 0-0.

Nella ripresa la Roma si ripresenta in campo con Ferguson e Baldanzi, fuori El Aynaoui e Baldanzi. C'è più vivacità, e ci voleva poco. Le squadre iniziano ad alzare il ritmo. La partita cambia al 58′ quando Simeone tira fuori il jolly. Il Cholito supera Mancini chiede il triangolo a Ngogne e con un tiro a giro meraviglioso insacca, è il suo primo gol da centravanti del Toro, 1-0.

Israel decisivo nei minuti di recupero

La partita del Cholito finisce poco dopo, al suo posto entra Aboukhlal, che al 69′ va a un passo dal raddoppio. Solo uno straordinario Svilar gli dice no. Gasperini manda in campo pure Pisilli, Celik ed El Shaarawy. La Roma ci prova, spinta da un calorosissimo pubblico, ma sono azioni confuse con i palloni che vanno in gran parte a sbattere sulla muraglia di Baroni. Nei minuti di recupero Israel è un portento, vola su un colpo di testa di Pisilli, imbeccato da Ferguson. Olimpico gelato. Poco dopo Soulé cerca una magia, pallone di poco al lato. Dopo nove minuti di recupero il Toro festeggia il primo successo stagionale, per Gasperini è un'amara sconfitta.