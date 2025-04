video suggerito

L'assistente di Kompany lascia i tifosi allibiti con un post pubblicato a poche ore da Inter-Bayern A poche ore dalla partita contro l'Inter l'assistente di Kompany sbalordisce i tifosi: Rodyse Munienge pubblica una storia in cui ironizza sulla sua vita sentimentale.

A cura di Ada Cotugno

L'attenzione del Bayern Monaco è tutta sulla partita contro l'Inter: serve una rimonta per sperare di arrivare in semifinale di Champions League e, in una situazione di crisi come quella che stanno vivendo i bavaresi, serve l'aiuto di tutti per centrare la missione. Ma qualcuno all'interno dello staff di Vincent Kompany ha altre priorità in questo momento e la partita di San Siro passa in secondo piano: il team manager del club ha sbalordito tutti con l'ultima storia pubblicata su Instagram poche ore prima della gara che non riguarda per niente la trasferta di Milano e l'impegno con i nerazzurri.

Rodyse Munienge affianca l'allenatore fin dalla sua prima esperienza all'Anderlecht nel 2019, è un suo uomo di fiducia ed è benvoluto da tutti i suoi tifosi. Ma alla vigilia della partenza per l'Italia la sua uscita pubblica ha fatto discutere parecchio. mentre tutta la squadra era concentrata sull'Inter il belga ha dato sfogo ai suoi problemi personali pubblicando un appello per cercare una nuova compagna

.

La strana storia dell'assistente di Kompany

Il messaggio che ha pubblicato il team manager del Bayern Monaco ha lasciato tutti stupiti: "Uomo appena single, 40 anni, cerca una donna di nome Nathalie. Così non devo rifare il tatuaggio". Un appello bizzarro che ha divertito tutti ed è diventato immediatamente virale sui social. Munienge ci racconta di essere diventato single da poco tempo e chiede in giro se c'è una donna di nome Nathalie da conoscere, dato che presumibilmente si era fatto tatuare il nome della sua ex.

La storia pubblicata su Instagram ha fatto discutere per le tempistiche: tutti al Bayern sono proiettati verso il ritorno dei quarti contro l'Inter ma il team manager ha altro a cui pensare. Il belga è diventato l'assistente personale di Kompany dai tempi del Burnley, lavora a strettissimo contatto con lui e coordina la routine dei club in cui allena. In Baviera è responsabile anche della gestione dei droni che servono per riprendere gli allenamenti e analizzarli da una prospettiva diversa, compiti di massima importanza che rinforzano il loro legame: i due si conoscono da quando erano bambini, sono cresciuti insieme a Bruxelles e sono stati testimoni di nozze dei rispettivi matrimoni, uno dei quali apparentemente è già naufragato.