L’Arsenal fa quattro gol nel primo tempo: centinaia di tifosi del West Ham vanno via all’intervallo I tifosi del West Ham lasciano lo stadio all’intervallo dopo i quattro gol presi dall’Arsenal nel primo tempo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'era grande attesa per la sfida tra West Ham e Arsenal. La sfida tra Hammers e Gunners e uno dei tanti derby cittadini di Londra ed è molto sentito ma oggi c'erano una sola squadra in campo: dominio totale per i ragazzi di Mikel Arteta, che si sono imposti al London Stadium per 6-0.

L'Arsenal era in vantaggio per 4-0 all'intervallo e questo risultato ha portato tantissimi tifosi del West Ham a lasciare lo stadio prima e durante l'intervallo. I Gunners hanno dominato il primo tempo, portandosi in vantaggio con un colpo di testa di Saliba poco dopo la mezz'ora e poi nel giro di cinque minuti hanno realizzato tre gol poco prima dell'intervallo con Saka, Gabriel e Trossard.

I supporter degli Hammers non hanno retto a questa situazione e subito dopo il poker dell'Arsenal hanno iniziato a lasciare lo stadio.

Le riprese aeree di Sky Sports hanno mostrato come tifosi che lasciavano lo stadio in massa, con fasce di posti vuoti presto visibili all'interno dell'impianto.

Le cose sono andate ancora peggio per gli Hammers nel secondo tempo, quando Saka ha firmato la sua personale doppietta prima che l'ex capitano del West Ham, Declan Rice, portasse il risultato sul 6-0 finale con un tiro dalla lunga distanza. Nonostante sia stato fischiato dai tifosi di casa prima della partita, il centrocampista inglese non ha festeggiato dopo il gol, il suo sesto della stagione, e quando è stato presto sostituito alcuni tifosi di casa gli hanno tributato un lungo applauso.

Una vera e propria disfatta da parte del West Ham, che prosegue nella sua stagione altalenante e anca l'ennesimo salto di livello contro una big: la sconfitta sonora di oggi, però, è stata presa malissimo da una grande fetta dei tifosi che da tempo non sono soddisfatti della gestione di David Moyes, nonostante la vittoria della Conference League dello scorso anno, e vorrebbe un avvicendamento in panchina.