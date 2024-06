video suggerito

L’arbitro annuncia la decisione al VAR, i tifosi commettono l’errore di esultare: è una doccia fredda Una scena ai limiti del surreale si è consumata a margine di St Louis-Atlanta Utd, gara valida per la MLS quando l’arbitro Filip Dujic ha comunicato la decisione presa su un gol dopo la revisione al monitor a bordo campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il VAR è oramai entrato nell'immaginario collettivo del calcio, dei suoi protagonisti e di tutti gli appassionati. L'intervento della moviola, al netto di speculazioni e polemiche che mai verranno meno, avviene puntualmente ad ogni partita per confermare o cambiare le decisioni arbitrali, avvisare di un fuorigioco o di un intervento non visto. Ultimamente si sta proponendo anche lo step successivo, di "raccontare" i motivi delle decisioni al pubblico, che sia da casa o allo stadio. Nel primo caso, attraverso l'audio della sala VAR dove si rivivono i momenti salienti, nel secondo con l'arbitro microfonato che annuncia la propria decisione. Come è avvenuto anche in MLS, il principale campionato americano quando in occasione St Louis-Atlanta Utd, il direttore di gara ha annullato un gol, prendendosi bonariamente gioco dei tifosi di casa.

Il silenzio di uno stadio intero, in attesa di capire se un gol sia valido oppure verrà annullato. Tutti in ansia col fiato sospeso: giocatori, avversari, pubblico, giornalisti. Un solo protagonista, il direttore di gara che ha l'ultima parola e che la rivelerà non appena avrà il benestare della Sala VAR. Una scena che fa parte del comune vivere del calcio quotidiano e che ha aperto alla nuova era di uno sport che si è dato sempre più alla tecnologia. Senza dimenticare il "lato umano" che a volte può manifestarsi nei momenti in cui meno uno se lo aspetta.

L'episodio durante St Louis-Atlanta Utd di MLS

Domenica 23 giugno, allo stadio di St Louis, il Citypark, tutto esaurito per il match di MLS contro l'Atlanta United, quando ancora la partita era sullo 0-0, il direttore di gara Filip Dijic si è preso la scena non convalidando una rete da parte dei padroni di casa. Si è diretto al monitor a bordo campo per rivedere la scena sospetta e alla fine, in accordo con la sala VAR, ha deciso di non convalidare la rete. Fin qui prassi regolare ma è stato al momento di spiegare ai tifosi la propria decisione che ha deciso di diventare protagonista

Le parole dell'arbitro, il perfido "scherzo" al pubblico

Come oramai sempre più spesso accade, l'arbitro è munito di microfono e gli si richiede non solo di decidere l'eventuale sanzione ma anche di motivarla: "Non c'è fuorigioco" ha tuonato Dujic nel silenzio del Citypark che si è trasformato immediatamente in una polveriera di grida di giubilo ed esultanza. Poi, il colpo di scena: Dujic avvisa con un cenno della mano che non ha finito di parlare e spiegare e dopo una pausa ad effetto di un paio di secondi, ha continuato: "Tuttavia… c'è stato un fallo nell'avvio dell'azione. E quindi, niente gol". Parole che hanno gelato lo stadio e fatto riprendere il gioco da dove si era fermato: zero a zero e palla al centro.