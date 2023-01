La rivoluzione di Infantino è inarrestabile: “L’arbitro spiegherà le sue decisioni al microfono” Il presidente della FIFA ha annunciato che ai Mondiali per Club che inizieranno domani 1° febbraio ci sarà una novità assoluta: “Perché vogliamo sempre migliorare la chiarezza VAR e migliorare l’istruzione. Speriamo che vi piaccia!”

A cura di Alessio Pediglieri

Gianni Infantino vuole abbattere anche l'ultimo grande tabù che governa il calcio da sempre dando voce agli arbitri. Non nel post gara o durante la settimana per spiegare eventuali problematiche legate ad episodi da campo, ma direttamente durante le partite. E ciò avverrà molto presto, più presto di quanti molti si aspettano perché l'annuncio ufficiale è arrivato dallo stesso numero uno della FIFA, via Instagram.

Sempre più spesso, oramai si parla dell'incidenza arbitrale all'interno dei 90 minuti, una presenza che il VAR, il fuorigioco semi-automatico, la tecnologia Goal-No Goal non ha eliminato né mai lo farà perché la discrezionalità del fischietto in mezzo al campo è un elemento intrinseco nel gioco del calcio della quale non potrà mai privarsene. E proprio il pensiero che governa le decisioni arbitrali è rimasto al centro delle discussioni: perché è intervenuto o perché non l'ha fatto? Cos'ha detto a quel giocatore? Di cosa ha parlato con l'assistente o il tecnico in panchina?

Tutte domande che fino ad oggi non hanno avuto una risposta chiara e definita, con telecamere e audio che provano da sempre a carpire qualche labiale, un suono, mezze parole dai microfoni da bordo campo o tramite video sempre più attenti a ciò che accade sul rettangolo verde. Ma non basta per soddisfare la morbosità di chi vuole sempre di più o di chi pretende ulteriore chiarezza. E così la decisione, dopo lunghi confronti interni, con la dichiarazione pubblica che arriva direttamente dall'attuale deus ex machina del calcio mondiale.

Gianni Infantino ha utilizzato la risonanza magnetica che hanno oggi i social per annunciare ciò che accadrà ai prossimi Mondiali per Club edizione 2023 che iniziano il 1° febbraio: "Questo è un messaggio molto importante per tutti i tifosi di calcio che vogliono vedere ancora più chiarezza sulle decisioni arbitrali. Guardate attentamente la Coppa del Mondo per club FIFA, che inizia il 1° febbraio in Marocco" si legge nel post pubblicato sul proprio profilo Instagram che vanta oltre 370 mila follower. "Poiché vedrete un cambiamento importante nel modo in cui gli arbitri comunicano le decisioni relative al VAR. Per la prima volta, l'arbitro parlerà direttamente ai tifosi dello stadio e al pubblico televisivo di casa attraverso il microfono, spiegando perché è stata presa una decisione"

Un evento unico, oramai alle porte e che aprirà a nuovi scenari fino ad oggi inesplorati e sulla base dei quali si identificheranno le future strategie di messa in atto di questa novità: "Questo fa parte di un trial FIFA" aggiunge un orgoglioso Infantino sui social "perché vogliamo sempre migliorare la chiarezza VAR e migliorare l'istruzione. Speriamo che vi piaccia!", E così anche l'ultimo velo è pronto per essere tolto. Nella speranza che il calcio (e gli arbitri) non resti nudo.