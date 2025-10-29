Lamanna racconta cose fece Silvio Berlusconi nello spogliatoio del Monza: “E l’arbitro zitto”

Eugenio Lamanna a 36 anni – compiuti lo scorso agosto – è attualmente svincolato, dopo aver vestito negli ultimi sei mesi la maglia del Sudtirol in Serie B (14 panchine e nessuna presenza). Il portiere comasco in precedenza aveva vissuto la meravigliosa scalata del Monza dalla Serie C alla prima storica promozione nella massima serie, avvenuta nel 2022. Approdato al club brianzolo nel 2019, era stato titolare solo nella prima stagione, facendo poi da secondo a Di Gregorio nelle annate successive. Era quello il Monza di Silvio Berlusconi, che anche lì non aveva perso l'abitudine di seguire molto da vicino la squadra, così come era solito fare nel suo invincibile Milan. Lamanna ricorda nitidamente cosa fece Berlusconi nello spogliatoio in occasione della prima trasferta del Monza cui lui partecipò. Era la prima giornata del campionato di Serie C 2019/20: "C'era anche l'arbitro e non diceva niente".

Eugenio Lamanna ricorda l'ingresso di Silvio Berlusconi nello spogliatoio prima di Pro Patria-Milan in Serie C: "Non è possibile"

Riavvolgiamo il nastro al 25 agosto 2019: il Monza esordisce in casa della Pro Patria, allo stadio Speroni di Busto Arsizio e vince 2-0. "Quando arrivo in C dico: ‘Vabbè, Berlusconi ha visto gli stadi migliori del mondo, non so se verrà con noi a vederci tutte le partite' – racconta Lamanna al podcast ‘DoppioPasso' – Iniziamo a giocare la prima partita con la Pro Patria. Andiamo a Busto, lo spogliatoio obiettivamente era piccolissimo, un caldo incredibile. A una certa mi vedo arrivare Berlusconi… non è possibile, non è vero che l’ha fatto, è un grande!".

Silvio Berlusconi festeggia in tribuna la promozione del Monza in Serie A: è il 31 maggio 2022

Quello che succede dopo lascia Lamanna ancora più stupito, cose cui non aveva mai assistito nella sua carriera professionistica: "Berlusconi entra e ci fa vedere che si era fatto male alla caviglia. Mette il piede sul tavolo: ‘Ragazzi, mi sono fatto male', così. Vedevo dietro l'arbitro, come dire ‘dobbiamo uscire'. Vabbè. E lui inizia a parlare, a parlare… ‘Perché noi pensiamo che la libertà provenga dall'alto'. Inizia a parlare di politica, poi ricordo che è arrivato Brocchi, che comunque con lui aveva rapporto".

Eugenio Lamanna ha giocato nel Monza per cinque stagioni, dal 2019 al 2024

"L'arbitro non ha detto niente, c'era un rispetto per lui incredibile"

Neanche l'arrivo dell'allenatore del Monza peraltro smuove Berlusconi: "L'arbitro non ha detto niente, non è che è venuto… perché c'era un rispetto per lui incredibile, anche perché poi è andato a parlare anche con loro a fine partita. Lui aveva questa usanza di andare a fare i complimenti anche alla squadra avversaria e tutto, spesso e volentieri andava. Abbiamo perso un attimo di tempo, siamo usciti un po' in ritardo perché lui ci ha raccontato un po' di cose. Però l'arbitro ha detto: ‘No, io niente'. Poi è andato in tribuna e ha visto la partita partita come in tutti gli stadi. Non è scontato, per niente".