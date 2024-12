video suggerito

L’allenamento del Liverpool sulle punizioni fa impazzire i calciatori: solo uno completa l’esercizio L’ultimo allenamento del Liverpool sui calci di punizione fa impazzire i calciatori. Solo uno riesce a completare l’esercizio prendendosi gli applausi dei compagni di squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Liverpool è in testa al campionato di Premier League inglese e con Slot alla guida tecnica sta facendo benissimo anche nella nuova Champions League. I Reds sono chiamati ora a sfidare il Tottenham tra due giorni a Londra per dare seguito al proprio percorso. Nel frattempo dunque prosegue la preparazione a questa sfida e in allenamento i calciatori trovano anche il modo per divertirsi sfidandosi su un particolare esercizio per affinare i calci di punizione. Tutti vanno al tiro ma nessuno riesce a centrare l'obiettivo prefissato dallo staff tecnico, tranne uno.

In un video pubblicato dal club si vede come sia stato messo un pallone appeso all'incrocio dei pali a destra e un altro all'incrocio dei pali a sinistra. L'obiettivo di ognuno era chiaramente quello di calciare a colpire uno dei due palloni posti nei due angoli alti della porta. Ci hanno provato tutti, da Salah a Van Dijk, fino a tutto il resto della squadra, ma nessuno è riuscito a centrare il bersaglio tra risate e urla. Poi all'improvviso solo uno è riuscito con un preciso tiro a giro: si tratta di Darwin Nunez che è stato osannato da tutto il resto della squadra.

Il destro a giro dell'attaccante uruguaiano è stato perfetto tant'è che quella dei compagni è stata quasi un'esultanza liberatoria dato che nessuno riusciva davvero colpire quei palloni volanti. Si sono visti tiri interessanti che però sono finiti fuori oppure troppo bassi, e anche tanto alti. Poi il colpo di genio da parte dell'attaccante dei Reds che si prende tutti gli onori del caso. Non si è visto calciare Chiesa che è riuscito dopo diversi mesi a tornare in campo con la prima squadra a seguito di un infortunio prendendosi anche i compimenti di Slot.

Lo stravagante allenamento sui calci piazzati del Liverpool nel 2022

Il Liverpool, per quanto riguarda gli allenamenti su calcio piazzato, di certo non è nuovo a stravaganze e idee originali per far esercitare i propri calciatori facendoli divertire allo stesso tempo. Basti pensare che già nel 2022 Klopp e il suo staff tecnico si inventarono un lavoro fatto con Neuro11, una società che unisce scienza dello sport, neuroscienze e psicologia per ottenere le migliori prestazioni possibili dai giocatori in varie situazioni. Tra queste ci sono anche i calci di rigore, che sono stati oggetto di studio nella settimana precedente alla finale col Real Madrid.