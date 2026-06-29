L’Algeria pubblica il discorso di Mahrez: “Dobbiamo vincere”. Lui ammette: “È stato imbarazzante”

Dopo il gol segnato da Mahrez, l’Algeria pubblica il video del suo discorso prima della partita. Ma l’ex City poi ammette in zona mista: “È stato imbarazzante”.

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Non si placano le polemiche dopo il 3-3 tra Algeria e Austria. Le due squadre, con questo pareggio, hanno potuto festeggiare entrambe la qualificazione ai sedicesimi, ma con una particolarità: l'Austria seconda sfiderà la Spagna e l'Algeria come migliore terza invece se la vedrà con la Svizzera. Sulla carta, è andata meglio a Mahrez e compagni e per questo anche i tifosi hanno esultato al pareggio finale austriaco. Ed è proprio qui che si è scatenata la polemica. Per l'Austria non passare come seconda era quasi impossibile vista la differenza reti a favore, e per questo il pari sembrava il compromesso migliore per tutti. Infatti, la squadra che eventualmente avesse perso la partita, sarebbe stata eliminata a favore dell'Iran che si sarebbe qualificato tra le migliori terze.

Ebbene, con il 2-2 consolidato, a suscitare scalpore in pieno recupero era stato il gol di Mahrez che aveva momentaneamente eliminato l'Austria portando l'Algeria ai sedicesimi contro la Spagna. Lo stupore di Mahrez dopo il gol e l'incredulità dei tifosi sugli spalti per questo scenario, aveva stupito tutti, e così la federazione algerina, per scacciare via ogni dubbio di "biscotto" ha pubblicato nella notte il video motivazionale fatto da Mahrez poco prima di scendere in campo: "Dobbiamo dominarli, divorarli e vincere la partita, giochiamo per quello". Ma poi in mix zone ai giornalisti ammette: "È stato un imbarazzante, fortuna ci siamo qualificate entrambe".

Il discorso motivazionale di Mahrez prima di Algeria-Austria: "Dobbiamo solo vincere"

Mahrez negli spogliatoi, prova a convincere la squadra di dover scendere in campo con la consapevolezza di dover vincere la partita, andando oltre le voci che da giorni descrivevano questa partita come una sfida già decisa per un pareggio: "Ascoltate bene, ragazzi: di chiacchiere ne abbiamo fatte abbastanza. Ora è il momento di dimostrare il nostro valore in campo. Ci siamo messi noi in questa situazione, abbiamo vinto la seconda partita. Abbiamo fatto il nostro dovere. Ora dobbiamo completare l'opera". Il fantasista, capitano e giocatore più rappresentativo dell'Algeria, ha poi spiegato:

"Giochiamo per passare il turno e rappresentare il nostro Paese, ragazzi. Ci siamo riusciti una volta in passato: una sola volta. Oggi abbiamo l'opportunità di scrivere di nuovo la storia per la nostra nazione. Non solo la storia del calcio – lasciate perdere quella – ma la storia del Paese. Tutto questo però succede in campo, grazie alla nostra qualità". Mahrez ha poi concluso: "Dobbiamo divorarli – nel senso giusto del termine, niente sciocchezze – dobbiamo dominare ogni duello; quei palloni devono essere nostri. Niente giocate prudenti: giochiamo per vincere. Ci siamo, ragazzi? Andiamo, andiamo, andiamo!".

Un discorso che non fa una piega se non fosse che poi in mix zone Mahrez abbia ammesso che ciò che si era creato in campo è stato particolare. Il giocatore ha poi sottolineato di essere stato felice del gol nel finale messo a segno dall'Austria che ha così potuto festeggiare la qualificazione insieme all'Algeria. Strano parlare così quando con la vittoria l'Algeria avrebbe passato il turno come seconda, migliorando la propria classifica nel girone…

"So che la situazione era un po' imbarazzante, a dire il vero: noi giocavamo larghi e loro stavano bassi. All'ultimo minuto, qualcuno ha messo palla dentro e l'azione si è sviluppata, dovevo fare quel movimento – ha spiegato Mahrez raccontando l'azione del gol –. Devo rispettare il calcio e l'occasione e dovevo segnare trovandomi davanti al portiere. Proprio come loro cercavano di segnare: erano in vantaggio, vincevano 2-1. So che è una situazione imbarazzante, ma è il calcio. Bisogna avere rispetto, e la cosa positiva è che per loro è andata bene: hanno segnato e si sono qualificati. Ci siamo qualificati entrambi, ed è questa la cosa più importante oggi".