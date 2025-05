video suggerito

L’accoglienza da brividi di Ancelotti in Brasile: migliaia di tifosi lo attendono sotto l’albergo Il volo di Ancelotti verso Rio è stato il più seguito al mondo e all’atterraggio i tifosi lo hanno accolto come un re: com’è andato il primo giorno dell’allenatore in Brasile. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In Brasile tutti sono elettrizzati per l'arrivo di Carlo Ancelotti che sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale. Un'avventura inedita per l'allenatore che non ha perso un giorno di tempo ed è partito verso la sua nuova destinazione subito dopo aver salutato il Real Madrid in lacrime: non ha chiesto neanche un giorno di vacanza e oggi comincerà attivamente il nuovo incarico diramando la sua prima lista dei convocati per le partite di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. C'è euforia fra i tifosi verdeoro che lo hanno accolto come un vero idolo, con cori, bandiere e fumogeni in una festa che è durata per tutta la notte.

Le immagini arrivate dall'altra parte del mondo sono pazzesche. Migliaia di persone lo hanno atteso in aeroporto e altrettante erano schierate fuori dall'hotel in cui soggiorna. Il primo impatto di Ancelotti con la nuova realtà è stato straordinario e lui stesso ha voluto omaggiare la nazionale scendendo dall'aereo con un cappellino del Brasile, il simbolo della sua nuova sfida sportiva che già entusiasma il mondo intero.

La festa dei tifosi del Brasile per Ancelotti

Il sogno è diventato realtà e oggi l'allenatore comincerà il nuovo incarico come commissario tecnico. Non c'è tempo da perdere perché ha soltanto pochi giorni per preparare la partita contro l'Ecuador del prossimo 6 giugno che segnerà il suo debutto: Ancelotti ha accettato la sfida firmando un contratto con il Brasile e i tifosi lo hanno accolto in un modo spettacolare. Circa 15mila persone hanno seguito il tragitto del suo volo verso Rio de Janeiro e quando è atterrato intorno alle 20:50 è cominciata la vera festa. Ad attenderlo c'era il nuovo presidente della federcalcio brasiliana Samir Xaud ma l'allenatore ha avuto anche un pensiero per i tifosi che lo hanno aspettato con grande entusiasmo.

Al passaggio della macchina dove viaggiava hanno acceso i fumogeni e ovviamente non sono mancati cori e applausi. In migliaia lo hanno accolto sotto il suo albergo creando un'atmosfera surreale. Il sogno di tanti tifosi è diventato realtà e la felicità è alle stelle per la scelta del nuovo commissario tecnico, ma adesso Ancelotti dovrà mettersi alla prova con una realtà inedita che gli chiede subito di puntare al successo.