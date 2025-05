video suggerito

Ancelotti in lacrime, fa un discorso d'addio al Real Madrid: piange anche Florentino Perez Tutto il Bernabeu saluta Ancelotti e Modric, l'allenatore fa un discorso d'addio con le lacrime agli occhi: "È stato un onore e un piacere allenare questo club"

A cura di Ada Cotugno

La vittoria contro la Real Sociedad è stata l'ultima partita di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. Si chiude oggi un ciclo vincente, la storia di "Re Carlo" che ha conquistato tutti i trofei possibili per portarli alla Casa Blanca. Tra pochi giorni comincerà il nuovo lavoro come commissario tecnico del Brasile, ma prima si è preso qualche minuto per dire addio alla sua squadra con un discorso emozionante: non è riuscito a trattenere le lacrime e come lui tanti altri allo stadio, tra i quali anche il presidente Florentino Perez che non ha trattenuto la commozione.

Il discorso commosso di Ancelotti per l'addio al Real

In un solo pomeriggio i Blancos hanno salutato Ancelotti e Modric, che chiuderà la sua avventura dopo il Mondiale per Club senza mettere più piede al Bernabeu, dato che la competizione si giocherà negli stati uniti. Quando l'allenatore ha preso parola però gli occhi di tutti sono diventati ludici: anche lui non riusciva a trattenere l'emozione in un momento così importante e ha fatto fatica a parlare, prendendosi anche lunghe pause.

È stato chiamato al centro del campo, tutto lo stadio si è alzato in piedi per lui che poi ha preso parola:"Buon pomeriggio. Non dovete pensare che oggi sia così facile parlare. È stato un onore e un piacere allenare questo club, questa squadra". È passato poi ai ringraziamenti, parlando del presidente Florentino Perez. Proprio in quel momento le telecamere hanno inquadrato il numero uno del Real in lacrime: "Innanzitutto vorrei ringraziare il mio caro presidente Florentino Perez. È stato fantastico, grazie per questi momenti. È stato straordinario vivere questa esperienza con tutti voi".

In poche parole, tutte ben pesate e cariche di commozione, ha racchiuso la sua storia con i Blancos fatta di infiniti successi, di grandi campioni e di gol pesanti che lo hanno portato fino al tetto del mondo: "È stata una storia indimenticabile perché nessuno può dimenticare i tre gol di Karim contro il PSG, nessuno può dimenticare i due gol di Rodrygo contro il City, o il passaggio di Luka. E nessuno potrà dimenticare i due gol di Joselu. E non riesco a dimenticare ogni giorno che ho trascorso qui. E concludo con Hala Madrid y nada mas. Vi amo moltissimo".