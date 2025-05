video suggerito

Quanto guadagnerà Ancelotti sulla panchina del Brasile, i dettagli: avrà anche un jet privato Oltre a uno stipendio ricchissimo e a un bonus per l'eventuale vittoria dei Mondiali, Ancelotti avrà diversi benefit nel suo contratto con il Brasile: ci sarà anche un'amichevole con il Real Madrid.

A cura di Ada Cotugno

La nomina di Carlo Ancelotti come commissario tecnico del Brasile è ufficiale e l'italiano potrà cominciare il suo lavoro a partire dalla fine di questa stagione. Sarà un'esperienza inedita per lui che dopo tanti anni di club si ritrova alla guida di una nazionale, con il compito di risollevarla dopo i mesi difficili che ha trascorso. Sarà il primo straniero a guidare la Seleçao e la sua fama chiaramente lo precede: i verdeoro hanno puntato tutto su di lui riservandogli un contratto ricchissimo con dei benefit davvero importanti.

O Globo ha sviscerato l'accordo che l'allenatore ha firmato con la federazione brasiliana, portando alla luce tutti i dettagli particolari che sono presenti. Innanzitutto Ancelotti ha firmato per un incarico di 14 mesi, vale a dire fino alla fine del Mondiale 2026 che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada e il suo compenso sarà di circa 7.5 milioni di euro all'anno. Ma i bonus che gli sono stati promessi dal Brasile non finiscono qui.

I dettagli del contratto di Ancelotti con il Brasile

La nazionale brasiliana non ha scelto un commissario tecnico banale e per questo anche il suo contratto è ricco di benefit che lo hanno portato a prendere con grande convinzione questa scelta. Comincerà il prossimo 26 maggio e avrà poco tempo per lavorare, dato che siederà in panchina per la prima volta il 6 giugno nella partita di qualificazione ai Mondiali contro l'Ecuador. Non dovrà fare passi falsi e il Brasile ha fissato l'asticella piazzandola in alto: nell'accordo è previsto un bonus da 5 milioni di euro in caso di vittoria della Coppa del Mondo, un incentivo da non sottovalutare che differisce di poco dal suo stipendio annuo.

Ma non è finita qui, perché nei 14 mesi del suo contratto sono previsti altri benefit. Uno di questi è l'appartamento che la federazione gli ha affittato a Rio de Janeiro e che fungerà da base per questa sua esperienza, ma sono previsti anche dei viaggi in Europa per non allontanarsi troppo dalla sua famiglia: Ancelotti potrà tornare a casa senza problemi grazie al jet privato che gli sarà noleggiato dai verdeoro. Inoltre verrà organizzata un'amichevole di lusso tra il Brasile e il Real Madrid, una sorta di celebrazione alla sua carriera.