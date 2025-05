Ancelotti è il nuovo allenatore del Brasile, sarà il primo straniero in panchina: quando debutterà

video suggerito

Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo allenatore del Brasile: la federcalcio brasiliana ha annunciato attraverso un comunicato la nomina dell'attuale allenatore del Real Madrid come commissario tecnico, confermando le indiscrezioni che circolavano ormai da diversi mesi. Sarà il primo straniero a sedersi su quella panchina così prestigiosa, alla guida di una selezione che ha scritto la storia del calcio con i suoi campioni.

"La Cbf è orgogliosa di confermare che Carlo Ancelotti diventerà il prossimo allenatore della Nazionale brasiliana di calcio" si legge all'interno della nota che rende ufficiale la notizia della sua nomina. Il tecnico di Reggiolo ha firmato oggi con la sua nuova squadra e l'incarico comincerà dal prossimo 26 maggio, data che coincide con la fine del campionato spagnolo. Il suo compito sarà quello di risollevare i verdeoro e guidarli attraverso le qualificazioni ai Mondiali del 2026: comincerà da lì, dalla partita contro l'Ecuador del prossimo 6 giugno.

Ancelotti ha firmato con il Brasile

Le notizie si rincorrevano ormai da tempo, anche se sembrava esserci stata una frenata tra le parti, ma oggi la federcalcio brasiliana ha annunciato che il prossimo commissario tecnico della nazionale sarà proprio Ancelotti. Il suo percorso su quella panchina comincerà il prossimo 26 maggio, alla fine di questo mese: non disputerà il Mondiale per Club con il Real Madrid che nel frattempo ha dato il benvenuto a Xabi Alonso a partire dal primo giugno.

Il suo rapporto con i Blancos terminerà alla fine di questa stagione dove sono arrivati cocenti delusioni, come l'eliminazione in Champions League ai quarti di finale e il sorpasso in campionato da parte del Barcellona che ha messo le mani sul titolo dopo il Clasico. In Brasile intanto cresce il fermento, come si può dedurre dalla nota ufficiale: "Carlo Ancelotti arriva come primo allenatore straniero nella storia della Seleção. Questo momento storico unisce due icone — gli unici cinque volte campioni del mondo Fifa e un allenatore con un palmarès senza eguali nelle massime competizioni europee. La Cbf dà il benvenuto al signor Ancelotti e guarda con fiducia a una nuova era di successi sotto la sua guida".

Quando ci sarà la sua prima partita

I tempi sono veramente ristretti perché Ancelotti comincerà la sua inedita avventura da commissario tecnico il prossimo 26 maggio. E chiaramente la prima partita è alle porte: il debutto con il Brasile, attesissimo da tutti i tifosi, è per il prossimo 6 giugno quando i verdeoro affronteranno l'Ecuador nella partita di qualificazione ai prossimi Mondiali, obiettivo da raggiungere a tutti i costi. L'allenatore dovrà dare una svolta alla squadra che è da troppo tempo in difficoltà e dovrà restituire prestigio a una nazionale che ha scritto la storia del calcio.