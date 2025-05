video suggerito

Ancelotti sarà in panchina col Brasile a giugno: quando ci sarà l’addio ufficiale al Real Madrid Carlo Ancelotti sarà in panchina col Brasile a giugno: l’addio al Real Madrid sarà presto ufficiale. Tutto risolto tra l’allenatore italiano e la Casa Blanca. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlo Ancelotti e il Real Madrid hanno raggiunto un accordo per l'addio e la separazione sarà ufficializzata nei prossimi giorni. L'indiscrezione del giornale inglese The Athletic, che riportano come l'allenatore di Reggiolo a giugno sarà sulla panchina del Brasile.

Il divorzio col Real Madrid arriverà presto e poi verrà ufficializzato il suo passaggio alla Seleçao, con un accordo iniziale di un anno, fino alla fine della Coppa del Mondo del 2026, che poi si potrà allungare fino al Mondiale successivo.

Ancelotti-Real Madrid, sarà addio: in panchina col Brasile a giugno

Ancelotti ha un contratto col Real valido fino a giugno 2026, ma presto le parti ufficializzeranno un’intesa che chiuderà in anticipo la seconda parentesi dell'allenatore italiano alla Casa Blanca: potrebbe arrivare subito dopo il Clasico di domenica prossima contro il Barcellona.

Sembrava definitivamente tramontata la possibilità di vedere Ancelotti sulla panchina del Brasile ma nelle ultime ore le cose sono cambiate: tutti si aspettavano che il contratto con il Brasile sarebbe stato firmato il 28 aprile, quando ha incontrato i rappresentanti della Federcalcio brasiliana a Londra, ma la trattativa si bloccò. Era necessario che Ancelotti raggiungesse un accordo definitivo con il Real Madrid prima di poter chiudere l'accordo.

La situazione si è sbloccata negli ultimi giorni ed è molto probabile che a breve Ancelotti possa essere il CT delle convocazioni per le partite di qualificazione ai Mondiali di giugno contro Ecuador e Paraguay”.

Real, chi siederà in panchina al Mondiale per club?

Il Real Madrid dovrà decidere chi guiderà la squadra in questo finale di torneo e al Mondiale per Club prima di ufficializzare il nuovo allenatore: Xabi Alonso è il principale candidato per la panchina del Bernabeù ma non arriverà prima di luglio e quindi dovrebbe esserci una opzione interna con Santiago Solari più avanti rispetto a Raul Gonzalez del Castilla o ad Alvaro Arbeloa dello Juvenil A.