La vendetta social del fratello di Bonucci: “Commenti tecnici del miglior Adani” Il fratello di Leonardo Bonucci, Riccardo, in un lungo post su Instagram, si è tolto qualche sassolino nei confronti dei detrattori del difensore della Juventus e della Nazionale. Ha aspettato il trionfo europeo il maggiore dei fratelli Bonucci, per esaltare le doti del centrale che ha risposto per le rime.

A cura di Marco Beltrami

Zitti tutti, adesso parlo io. Riccardo Bonucci ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa per esaltare, come non ha mai fatto fino ad ora, il fratello Leo protagonista di un Europeo letteralmente eccezionale. L'ex calciatore della Viterbese ha risposto per le rime a tutti coloro che spesso e volentieri hanno criticato il centrale della Nazionale e della Juventus, che non ha perso tempo per commentare il post, gonfiando il petto.

Riccardo Bonucci se la prende con i "leoni da tastiera", con quelli che nel corso di questi anni non hanno lesinato critiche, feroci, sul giocatore della Juventus, spesso esagerate e gratuite: "Ne ho lette tante in questi anni, forse troppe. Commenti di una superficialità disarmante scritti con una presunzione che tante volte mi ha lasciato interdetto. Avete sicuramente ragione quando dite che nella mia posizione dovrei fare finta di niente ma a volte è più forte di me: forse perché piace anche a me guardare le partite con gli occhi del tifoso, oppure perché mi diverto anch'io a criticare mio fratello ricordandomi di come interpretavo io il ruolo davanti a quelle 200 persone occasionali". Riccardo Bonucci poi ha tirato in ballo anche l'ormai ex Sky Daniele Adani, facendo riferimento alla voglia di molti di emularlo, senza però avere le stesse competenze: "Commenti tecnici degni del miglior Adani che però almeno sa di cosa parla".

Il maggiore dei fratelli Bonucci non ha dimenticato le accuse principali mosse a Leonardo: "‘Non adatto alla difesa a 4′, ‘Scarso nell'1 contro 1', ‘Sempre sovrastato di testa', ‘La sua fortuna Chiellini e Barzagli'. Ora però è arrivato il momento di dire basta e di rispondere a tutti: "Adesso mi tolgo per un attimo i panni del fratello protettivo e indosso quelli del tifoso, o del giocatore di pallone che ancora ricordate per quell'esordio con goal con la maglia della Viterbese: Leonardo Bonucci è stato pazzesco in questo Europeo e ha spazzato via, uno a uno, ogni vostro illustrissimo pensiero. Chissà se avete esultato ieri sera quando Sterling è stato sbattuto letteralmente fuori dal campo quando ha puntato Bonucci in area di rigore. Quando Kane più di una volta ha rinunciato a saltare di testa visto che non la prendeva mai".

Tanto forte in campo, quando carismatico nel aiutare i più giovani e guidare con il gemello Chiellini il reparto arretrato: "Quando guidava due ragazzi (Spinazzola e Di Lorenzo) che non si sono mai affacciati a palcoscenici così importanti a giocarsi una finale di un campionato Europeo o quando solo a guardarlo trasmetteva sicurezza e tranquillità. Giocare qualche partita tra i professionisti o al campetto dell'oratorio non è il lasciapassare per "sparare" la prima cosa che vi passa per la mente. Come è possibile criticare un calciatore che ha vinto: 9 Campionati italiani; 5 Supercoppe italiane; 4 Coppe Italia; 1 CAMPIONATO EUROPEO. Questo era il commento da tifoso e da ex "pallonaro", ora ritorno ad indossare i panni del fratello maggiore: grazie Leo per averci resi orgogliosi di essere parte di te".

Ed ecco che pochi minuti più tardi è arrivata la risposta di Leo Bonucci, sulla stella lunghezza d'onda: "Shhhhh…non raccontarla, non ci crederanno ancora che sia vero…e tu lasciaglielo credere. La Storia è scritta. Dovranno avere solo la forza, il coraggio di leggerla. Sempre che siano così coraggiosi. Grazie Fratellone. Ti voglio bene. Come ai tempi, quando venivo allo stadio Enrico Rocchi e ti vedevo segnare e difendere da campione quale sei".