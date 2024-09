video suggerito

La UEFA mette un tetto ai prezzi dei biglietti per le tre coppe europee: è una svolta storica A partite da questa stagione i prezzi dei biglietti per le trasferte di Champions, Europa e Conference League avranno un tetto massimo: non era mai successo e i costi sono destinati a calare a partire dalla prossima stagione.

A cura di Ada Cotugno

Il tema del costo dei biglietti per le trasferte europee è stato al centro di numerose contestazioni da parte dei tifosi che finalmente sono stati accontentati: per la prima volta nella storia la UEFA ha imposto un tetto massimo sui costi dei tagliandi per le partite fuori casa. Con il nuovo format di Champions, Europa e Conference League è arrivata anche una novità sostanziale che accontenterà tutti i tifosi che sono pronti a seguire la propria squadra in giro per l'Europa.

La svolta storica è stata annunciata oggi dalla UEFA che ha reso noto il piano per le prossime due stagioni: a partire da quest'anno i prezzi massimi dei biglietti per i tifosi ospiti sarà di 60 euro per la Champions, 40 euro per l'Europa League e 20 per la Conference League, costi che saranno ulteriormente abbattuti a partire dal prossimo anno.

Un tetto massimo per i prezzi dei biglietti in Europa

Negli ultimi anni la contestazione era presente in moltissimi campi d'Europa. In particolare erano stati i tifosi del Bayern Monaco a portare avanti la contestazione: abituati a seguire la squadra ovunque, più di una volta avevano esposto striscioni contro le decisioni della UEFA che lasciava libera scelta sui costi di biglietti per i tifosi in trasferta. Così, girando gli stadi, si erano ritrovati a pagare cifre folli che ormai sfuggivano a ogni controllo. Ma da questa stagione non sarà più così perché è stato introdotto un tetto massimo che non si può oltrepassare in nessun modo.

A partire dalla stagione 2024/25, quella in cui debutterà anche il nuovo format delle tre competizioni europee, i tifosi ospiti pagheranno un massimo di 60 euro per le trasferte di Champions, un massimo di 40 per quelle di Europa League e un massimo di 20 per quelle di Conference. I prezzi sono destinati a calare già dal prossimo anno, dato che per la stagione 205/26 ci sarà un'ulteriore calo che poterà a 50 euro la Champions e 35 l'Europa League (con la Conference che sarà confermata a 20 euro).

La UEFA fa sapere che tale decisione è stata presa dopo un'ampia consultazione con l'European Club Association (ECA) e la Football Supporters Europe (FSE) e fa parte di un grande lavoro portato avanti per agevolare i tifosi e migliorare la loro esperienza all'interno delle competizioni calcistiche europee.