La Top 11 di lusso: gli svincolati che potrebbero ancora stupire in Champions e in Serie A

Gli svincolati, i calciatori che sono rimasti con il telefono in mano dopo la chiusura della sessione invernale di gennaio e attendono una chiamata nelle prossime settimane. A leggere i nomi dei giocatori senza contratto, in Italia e all'estero, si può comporre una squadra che potrebbe dire la sua in Champions oltre che in un campionato nazionale.

Il caso Sterling, disoccupato che "guadagna troppo"

Il caso più eclatante è Raheem Sterling, che ha salutato come una liberazione l'addio al Chelsea: ha vinto tutto (e anche di più) a livello di club, ha segnato oltre 100 gol in Premier League, è stato una delle colonne della nazionale inglese e a 31 anni si ritrova free agent, disoccupato. È il simbolo di un calcio che corre troppe veloce e non c'è tempo per (ex) stelle come lui, provate da anni vissuti a mille all'ora.

Perché non è riuscito a trovare adeguata sistemazione, nemmeno in un club di fascia medio-alta? Le perplessità sulle condizioni fisiche c'entrano ma fino a un certo punto, la realtà è che dinanzi a richieste salariali elevate (in Blues era uno dei più pagati percependo quasi 17 milioni a stagione) i club preferiscono orientarsi verso il "trading" di giovani che sono un investimento per il futuro. E sono poche le società che in questa fase della stagione possono permettersi di sborsare fior di milioni (come ha fatto il Manchester City).

La pattuglia di calciatori ancora senza maglia: chi sono gli italiani

Alex Oxlade-Chamberlain è l'altro esempio di "usato garantito" che guida la pattuglia di calciatori ancora in cerca di una maglia. Accanto a lui ci sono James Rodriguez, Divock Origi, Serge Aurier, Sergio Ramos che ha 39 anni sfoggia un fisico invidiabile e non è affatto pronto ad appendere le scarpette al chiodo. E ancora l'ex difensore del Chelsea e del West Ham, Kurt Zouma, così come il portiere Sergio Romero e l'ex terzino sinistro del PSG, Juan Bernat, Nico Schulz (difensore ex Borussia Dortmund), Jesse Lingard, Aaron Ramsey (che in Serie A ha indossato la maglia della Juventus) o Diego Costa.

E gli italiani? Nel novero dei calciatori che hanno sfiorato la grandezza e oggi sono finiti nel cono d'ombra ci sono, tra gli altri: l'ex portiere della Nazionale, Sirigu; l'ex difensore di Juve e Milan, De Sciglio e i colleghi di reparto Angelo Ogbonna, Giacomo Bonaventura; i centrocampisti Sansone e Soriano; la coppia d'attacco Destro–Gabbiadini.

La Top 11 degli svincolati di lusso

Mescolando un po' le carte, ecco quale potrebbe essere la top 11 dei calciatori ancora liberi, in grado di non sfigurare né in Coppa né in un torneo nazionale: Romero (Sirigu); Schulz (De Sciglio), Ramos, Zouma (Ogbonna), Aurier; Ramsey, Oxlade-Chamberlain, Lingard; James Rodriguez; Sterling, Diego Costa.