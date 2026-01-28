Sterling svincolato dal Chelsea tre ore prima della partita decisiva col Napoli: “Dio è grande”

Dove andrà adesso? In Italia è stato accostato a Juve, Napoli e Roma. “Dio è grande” è stata la prima reazione dell’attaccante che su Instagram ha usato quelle parole quasi a descrivere la fine di un incubo.

Raheem Sterling si è svincolato dal Chelsea a poche ore dalla partita di Champions League con il Napoli. "Dio è grande" è stata la prima reazione dell'attaccante che su Instagram ha usato quelle parole quasi a descrivere la fine di un incubo. Non giocava una partita ufficiale con i Blues da maggio 2024 poi è stato un anno in prestito all'Arsenal, una volta rientrato la sua permanenza a Stamford Bridge è stata da separato in casa: si è allenato separatamente con il gruppo di quei calciatori senza più futuro in Blues dopo non essere riuscito a trovare altra sistemazione nell'estate scorsa. C'erano stati contatti con Juventus e Bayern Monaco, ma non si andò oltre una manifestazione d'interesse.

Dove andrà adesso? C'è la possibilità che la prossima destinazione siano l'Italia e la Serie A? Difficile che accada nonostante il suo nome sia stato accostato, anche in queste settimane di mercato invernale, al Napoli (costretto a intervenire per l'emergenza assenze) e alla Roma. Essendo ora svincolato, Sterling può firmare con qualsiasi squadra senza costi di trasferimento, rendendolo un'opzione attraente per club che cercano rinforzi a basso costo e, soprattutto, per pochi mesi. Le voci di mercato si concentrano principalmente su squadre della stessa Premier League: tra cui il Fulham oltre a Crystal Palace e West Ham.

L'epilogo odierno conferma quel che era chiaro da tempo: non rientrava più nei piani dei londinesi che con il suo addio si sono liberati di un ingaggio "pesante". L'ex calciatore della Nazionale aveva un contratto fino al 2027 e percepiva uno stipendio di 325 mila sterline a settimana (375 mila e rotti in euro), per un ingaggio complessivo di 16 milioni e 900 mila sterlina (20 milioni in euro). Nella rosa dei Blues era il più pagato, il suo era uno dei tre contratti più onerosi per il club, compresi quelli di Reece James (13 milioni di sterline) e Wesley Fofana (10 milioni e 400 mila sterline).

Sterling era stato acquistato dal Chelsea con grandi aspettative: l'investimento fatto dal club era stato notevole (47,5 milioni di sterline, circa 55 milioni di euro versati al Manchester City dove non aveva più spazio) e motivato dalla volontà di avere in squadra un calciatore esperto, protagonista in nazionale, con 13 trofei conquistati in carriera e un bagaglio tecnico ideale per una squadra in ricostruzione. Ma l'entusiasmo iniziale è scemato progressivamente anche a causa degli infortuni, col Chelsea ha raccolto 81 presenze in due anni prima di essere ceduto in prestito ai Gunners.