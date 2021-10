Guardiola libera Sterling: “Se non è felice al City, prenda la decisione migliore” La storia tra Raheem Sterling e il Manchester City sembra ormai ai titoli di coda. L’attaccante inglese nelle scorse ore si è lasciato andare a dichiarazioni che fanno trasparire tutto il suo malessere nello scarso impiego da parte di Guardiola e il manager dei Citizens ha risposto così: “Se non è felice al City, prenda la decisione migliore”.

A cura di Vito Lamorte

Tra Raheem Sterling e il Manchester City sembra tutto pronto per il divorzio. Nella giornata di ieri sono arrivate le dichiarazioni del calciatore inglese, che ha aperto alla possibilità di lasciare il club campione d'Inghilterra per poter giocare di più. In questa prima parte di stagione il numero 7 del City ha totalizzato 461 minuti in campo, frutto di 10 presenze con 1 gol e un assist tra Premier, Champions League e EFL Cup. Sterling non è sempre partito titolare per scelta tecnica e queste decisioni non sono state prese bene dal calciatore classe 1994.

In merito a questa situazione si è espresso Pep Guardiola nella conferenza stampa che precede la gara dei Citizens contro il Burnley in casa: "Alcuni giocatori vorrebbero giocare sempre ma io non posso assicurarglielo. Devono parlare sul campo, non Raheem, tutti". Il manager catalano ha parlato della vicenda Raheem Sterling e delle parole utilizzate dall’attaccante britannico: "Raheem è un nostro giocatore e speriamo possa essere un giocatore importante. Cosa voglio da Raheem e da tutti è che siano soddisfatti di stare qui. Se non è questo il caso, allora deve prendere la migliore decisione".

Secondo quanto riferito dal tabloid The Sun, Sterling avrebbe avuto un confronto diretto con Pep Guardiola per parlare del suo minutaggio e del suo futuro, con l’incognita del rinnovo di contratto: la situazione è piuttosto complessa perché la scorsa estate il City ha cercato di acquistare un attaccante centrale e con l'arrivo di Grealish c'è sempre meno spazio per l'esterno britannico. Sarebbero diverse le opzioni per Sterling soprattutto all'estero e nelle scorse settimane si è parlato molto di un interesse reale del Barcellona, che vorrebbe rinforzare l’attacco ma è alle prese con una situazione economica problematica. Si è parlato del solito PSG, anche se la pista più percorribile potrebbe essere quella che porta all'Arsenal. Non ci sono conferme su contatti o trattative già intavolate ma le probabilità che il futuro di Sterling sia lontano dal Manchester City sono sempre più alte.