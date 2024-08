video suggerito

Il Chelsea ha proposto alla Juve lo scambio Chiesa-Sterling: l'indiscrezione sul tentativo fallito Il cartellino di Sterling per arrivare a Chiesa, era questa la proposta del Chelsea che non si è mai concretizzata. Ma i Blues potrebbero comunque puntare sull'italiano.

A cura di Ada Cotugno

La saga che coinvolge Federico Chiesa e la Juventus si arricchisce di un altro capitolo. Dopo essere finito fuori rosa il giocatore è deciso a cambiare destinazione e la prossima meta potrebbe essere il Chelsea che ha già provato a imbastire uno scambio con i bianconeri.

Secondo quanto riportato da Sky gli inglesi avrebbero messo sul piatto il cartellino di Raheem Sterling per poter arrivare all'ex Fiorentina, uno dei rinforzi più adatti per il nuovo ciclo inaugurato da Enzo Maresca. Lo scambio che si era paventato all'inizio sembra essersi raffreddato, ma non l'interesse del Chelsea per Chiesa.

Sterling per Chiesa, la proposta del Chelsea

Due esuberi da piazzare per poter far posto all'interno della rosa e accontentare i nuovi allenatori. Le situazioni di Sterling e di Chiesa sono molto simili, anche se l'inglese non è stato ancora messo ai margini del progetto pur essendo considerato sacrificabile. Per questo è avvenuto un incontro con i dirigenti della Juve, per capire la fattibilità dello scambio e i margini di questa doppia operazione.

In realtà questa ipotesi si è raffreddata in fretta: le due società non si trovano d'accordo sul valore dei giocatori (e quindi su possibili conguagli economici da aggiungere) e inoltre attualmente Sterling percepisce quasi il doppio dello stipendio di Chiesa, un ostacolo gigantesco per la Juve.

Gli inglesi seguono con attenzione

Se la doppia operazione sembra essere tramontata, l'interesse del Chelsea per Chiesa è ancora molto vivo. La strada di due trasferimenti separati resta ancora percorribile, sopratutto da parte dei Blues che vorrebbero con piacere accogliere l'italiano in squadra. Ma con una rosa formata quasi da 50 giocatori la priorità assoluta è quella di cedere e senza un'uscita non potranno avanzare una proposta per l'esterno.