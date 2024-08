video suggerito

Chiesa è fuori rosa alla Juventus, è rottura totale: si allenerà soltanto con gli altri esuberi Chiesa non può allenarsi più insieme al resto della squadra: la Juve lo ha messo fuori rosa e rischia di trascorrere la prossima stagione in tribuna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Federico Chiesa è ufficialmente fuori dalla rosa della Juventus. Thiago Motta ha scelto di non puntare su di lui per la prossima stagione e a un giorno dall'inizio del campionato la situazione è arrivata ormai a un punto di rottura: non soltanto l'ex Fiorentina è stato messo da parte dal nuovo allenatore, ma non potrà allenarsi più con i suoi compagni di squadra.

Un segnale fortissimo arrivato da parte della società bianconera che spinge per la cessione, soprattutto perché il giocatore andrà in scadenza il prossimi 30 giugno e da gennaio potrà accordarsi liberamente con qualsiasi squadra per partire in estate a parametro zero.

Chiesa messo fuori rosa alla Juve

I piani della Juventus sono cambiati in fretta dopo l'arrivo di Thiago Motta e Chiesa è stato messo subito nella lista dei giocatori di cui si poteva fare a meno. L'ultima stagione in bianconero, almeno secondo il suo contratto, è quella che gli ah regalato la delusione più grande: l'allenatore lo ha escluso dai suoi titolarissimi e da qualche giorno è stato messo addirittura fuori rosa.

In poche parole cessione o tribuna, senza nessuna via di mezzo consentita. Fino a poco tempo fa l'esterno si allenava ancora con i compagni di squadra, ma adesso dovrà svolgere gli allenamenti a orari diversi rispetto a quelli della prima squadra che si sta preparando per il debutto in campionato di lunedì sera contro il Como.

Si allena con gli esuberi

L'unica alternativa per non stare fermo adesso è unirsi al gruppo degli esuberi che alla Juventus comunque non sono pochi. Sono passi indietro significativi per Chiesa che è stato messo completamente fuori squadra, senza possibilità di reintegro da parte di Thiago Motta.

Se non si dovesse trovare una soluzione in tempo le conseguenze per il giocatore sarebbero drastiche: sarà costretto a vivere tutta la stagione guardando i bianconeri dalla tribuna, perdendo così un anno prezioso e ritrovandosi a giugno a parametro zero con una nuova storia da scrivere.