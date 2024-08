video suggerito

Chi sono gli 8 calciatori che Thiago Motta non vuole più vedere alla Juventus: non solo Chiesa Thiago Motta e la Juventus hanno tagliato 8 calciatori oltre a Chiesa da vendere subito in questo mercato estivo. Il tecnico bianconero è stato chiaro: “Abbiamo parlato con ognuno di loro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

"Sia per Chiesa che su altri la società sta cercando per loro delle soluzioni". Con queste parole Thiago Motta, nuovo allenatore della Juventus, ha fatto chiaramente il punto sul mercato in uscita dei bianconeri dopo l'amichevole col Brest. Sono 8 i calciatori tagliati dal tecnico bianconero e dalla società oltre a Chiesa a cui ora stanno cercando di trovare una sistemazione per ognuno. "Devono farlo nel più breve tempo possibile per il bene loro, della squadra, di tutti" ha ribadito Motta confermando come lo stesso Chiesa ormai non rientri più nei piani della società.

La situazione più spinosa per Giuntoli in questo momento. "Chi è rimasto a Torino rappresenta una situazione di mercato – ha ribadito Motta -. Tutti, a parte Miretti che in questo momento è infortunato". Ma chi sono gli altri 8 calciatori oltre a Chiesa ad essere stati messi alla porta dall'allenatore della Juventus? Si tratta di Milik, Szczesny, De Sciglio, Rugani, Arthur, Kostic, McKennie e Nicolussi-Caviglia. Elementi da dover sistemare in tempi rapidi affinché la Juventus non resti con nessuna situazione appesa. La strategia della Vecchia Signora è chiara, ed è una totale rifondazione rispetto al passato.

Federico Chiesa è il pezzo pregiato del mercato in uscita della Juventus.

Chiesa all'Inter a parametro zero o anche prima

"Noi all'interno siamo stati chiari – ha spiegato Motta -. Abbiamo parlato con ognuno di loro. Ci sono giocatori forti che sono abituati a giocare con continuità". Di certo la situazione più difficile al momento è quella rappresentata da Federico Chiesa. L'esterno azzurro è arrivato 4 anni fa dalla Fiorentina ma i tanti infortuni e le prestazioni non sempre continue, hanno un po' frenato la sua crescita e l'aspettativa che aveva la società nei suoi confronti. Ha ancora un anno di contratto l'ex viola e la prospettiva di poterlo perdere il prossimo anno a parametro zero è sempre più forte. Sullo sfondo pare ci sia l'Inter con Marotta pronto a fiondarsi sul giocatore anche se non è da escludere che i due club possano anche trattare l'affare prima.

McKennie ha rifiutato di essere inserito nello scambio con l'Aston Villa per Douglas Luiz.

Cosa farà la Juventus con i calciatori tagliati da Motta e dalla società

Con un indennizzo i nerazzurri potrebbero portarsi a casa il giocatore e garantire quantomeno alla Juventus di non lasciarlo a zero. E pensare che inizialmente anche le altre situazioni sembravano definite. La trattativa con l'Al Nassr per Szczesny sembrava chiusa e invece è poi saltata al pari di quella di McKennie all'Aston Villa all'interno dell'affare Douglas Luiz. Per quanto riguarda De Sciglio, Rugani e Arthur, lo spazio per loro negli tempi è stato sempre ridottissimo con il centrocampista praticamente costantemente fuori in prestito. Per Milik e Kostic pesano invece la poca utilità al momento nelle rosa di Thiago Motta. Per Nicolussi Caviglia invece potrebbe aprirsi qualche possibilità di prestito anche in Serie B.