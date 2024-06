video suggerito

Szczesny all’Al Nassr con uno stipendio mostruoso: manca solo l’accordo con la Juventus Wojciech Szczesny sembra essere a un passo dall’Al Nassr. Il portiere polacco della Juventus avrebbe infatti già raggiunto un accordo con il club saudita per trasferirsi fin da subito e raggiungere Cristiano Ronaldo con uno stipendio d’oro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Wojciech Szczesny sembra essere a un passo dall‘Al Nassr. Il portiere polacco della Juventus avrebbe infatti già raggiunto un accordo con il club saudita per trasferirsi fin da subito e raggiungere Cristiano Ronaldo, suo ex compagno di squadra in bianconero. Questo secondo The Athletic che sottolinea anche i dettagli del nuovo contratto biennale che sarà sottoscritto dall'estremo difensore. Si tratta infatti di circa 19 milioni di euro l'anno. Se verrà raggiunto un accordo tra i due club, il giocatore si trasferirà subito. I bianconeri chiedono 6/7 milioni.

Szczesny e Perin alla Juventus.

La trattativa tra Juventus e Al Nassr per Szczesny

Il quotidiano conferma infatti che tutto potrebbe essere completato questa settimana, prima che Szczesny inizi con la Polonia agli Europei di questa estate in Germania. Dunque mancherebbe solo l'accordo tra la Juventus e l'Al Nassr per perfezionare il tutto. Un affare che i bianconeri vogliono portare a conclusione perché Szczesny ha un contratto fino al 30 giugno 2025 e il rischio di perderlo a parametro zero è alto. In più la Juventus ha già preso Di Gregorio dal Monza che con Perin e Pinsoglio completerà la nuova batteria di portieri della Vecchia Signora.

Szczesny con Perin e Pinsoglio dopo la vittoria della Coppa Italia.

La carriera di Szczesny e la scelta della Juve dopo aver preso Di Gregorio

Il 34enne portiere dei bianconeri ha collezionato 252 presenze con la Juventus da quando è arrivato dall'Arsenal nel 2017 contribuendo alla vittoria di ben otto trofei inclusi tre Scudetti. Szczesny oltre all'Arsenal ha poi nella sua carriera giocato ancora in Italia, ma con la Roma in prestito tra il 2015 e il 2017. Il portiere, pronto a trasferirsi all'Al Nassr, è ora pronto a partire per il suo settimo grande torneo internazionale con la Polonia. Potrebbe essere il primo grande evento da vivere già con il contratto dell'Al Nassr in tasca.

La Juventus, dopo aver preso Di Gregorio, di fatto non aveva ancora preso una decisione definitiva su chi dovesse partite tra Szczesny e Perin. Entrambi con contratto in scadenza a giugno 2025. Il mercato però ha messo nella condizione la Juventus di trovarsi davanti l'al Nassr pronto a ricoprire d'oro il portiere e sciogliere ogni dubbio ai bianconeri e a Thiago Motta. A questo punto, se dovesse essere ceduto il polacco, si potrebbe pensare a un rinnovo contrattuale per Perin pronto a giocarsi un posto da titolare con Di Gregorio.