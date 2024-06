video suggerito

Szczesny pronto a raggiungere Cristiano Ronaldo all’Al Nassr: Juventus disposta a cederlo subito Wojciech Szczesny potrebbe lasciare subito la Juventus per accettare l’offerta dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Il club saudita ha contattato i bianconeri per avviare le trattative per la cessione del portiere polacco: spetterà a lui scegliere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Wojciech Szczesny lascerà lui il posto a Michele Di Gregorio pronto ad approdare alla Juventus dal Monza per 18 milioni di euro. Sul portiere polacco è infatti piombato l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo pronto ad assicurarsi l'estremo difensore che quest'anno ha compiuto 34 anni. A questo punto rimarrebbero Perin e Pinsoglio proprio con Di Gregorio a comporre il trio di portieri in bianconero. Secondo Fabrizio Romano, esperto di mercato, il club saudita ha avviato le trattative per ingaggiare il portiere della Juventus.

La società bianconera è pronta a vendere Szczesny proprio per via dell'imminente arrivo di Di Gregorio. La decisione spetterà al portiere polacco. Sarà lui capire se accettare o meno. Anche Szczesny ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025 che la Juventus pare non essere intenzionata a rinnovare. Ecco perché l'arrivo dell'Al Nassr, con l'offerta giusta, eviterebbe ai bianconeri di perdere l'anno prossimo il portiere a parametro zero. Ma soprattutto, il club risparmierebbe sull'ingaggio da 6,5 milioni che percepisce il polacco.

Michele Di Gregorio, prossimo a essere ufficializzato come nuovo portiere della Juventus.

La scelta della Juventus di puntare su Di Gregorio e Perin

A questo punto è da aspettarsi che la Juventus possa rinnovare il contratto di Perin in scadenza sempre il 30 giugno 2025. L'investitura sull'estremo difensore di Latina avrà sicuramente avuto il via libera da parte di Thiago Motta pronto a unirsi ai bianconeri nel corso della prossima settimana quando sarà ufficializzato. Facile intuire che Di Gregorio possa essere però il titolare individuato nella prossima stagione anche se non è da escludere nulla, nemmeno che Perin possa giocarsi le sue chance sin dal ritiro.

Leggi anche Cristiano Ronaldo show durante la finale in Arabia: il gesto tecnico è impressionante

Szczesny alla Juventus è arrivato dal mese di luglio 2017 quando i bianconeri presero l'estremo difensore polacco dall'Arsenal per quasi 19 milioni di euro. Dopo 7 anni dunque potrebbe terminare qui la sua avventura alla Vecchia Signora per raggiungere proprio Cristiano Ronaldo con cui ha condiviso lo spogliatoio alla Juve. Szczesny avrebbe voluto chiudere proprio con la Juventus ma in questo momento la società è in totale fase di cambiamento e sono state stravolte tutte le scelte fatte in passato.